Sara Fantini, la martellista 24enne che fissa un nuovo record italiano nella sua specialità. Già al Meeting di Lucca aveva piazzato Ester Balassini che durava a livello nazionale dal 2005. Al Meeting di Samorin, in Slovacchia, altra misura importante per l'atleta di Fidenza che piazza un fantastico 74,86 metri. Ed era già partita forte con un 74,49 nella sua serie di lancio. Continua a salire la parabola di, la martellista 24enne che fissa un nuovo record italiano nella sua specialità. Già al Meeting di Lucca aveva piazzato un sontuoso 74,38 metri , battendo il record diche durava a livello nazionale dal 2005. Al Meeting di Samorin, in Slovacchia, altra misura importante per l'atleta di Fidenza che piazza un fantastico. Ed era già partita forte con un 74,49 nella sua serie di lancio.

Le parole di Sara Fantini

Sono davvero contentissima. È un giorno speciale per me, questo record è dedicato a mio nonno. Occorreva una motivazione forte per essere qui in Slovacchia, e non a casa, e l’ho trovata. Sto raggiungendo una notevole consapevolezza nei miei mezzi e ho una tecnica buona e stabile. Ora dobbiamo lavorare su alcuni dettagli, posso ancora migliorare. A Bologna, dove mi alleno, l’ambiente è bellissimo e stimolante. [Le parole di Sara Fantini alla FIDAL]

