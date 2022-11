Atletica

Maratona di New York: dramma Daniel Do Nascimento, collassa al 32° km, e stramazza al suolo mentre era in fuga

ATLETICA - Attimi d'apprensione durante la Maratona per il maratoneta brasiliano, costretto a ritirarsi al 32° km per un collasso. Immagini che destano preoccupazione ma per fortuna solo un problema dovuto alla fatica che lo ha costretto all'abbandono e al ritiro.

00:01:48, 36 minuti fa