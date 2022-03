Marcell Jacobs si è presentato a Belgrado per partecipare a un Meeting di avvicinamento ai Mondiali Indoor, che si disputeranno proprio nella capitale della Serbia nel weekend del 18-20 marzo. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è cimentato nella batteria dei 60 metri, affrontando avversari oggettivamente modesti e ben lontani dalla sua caratura tecnica. Il velocista lombardo è stato un po’ frenato dalla partenza falsa del carneade serbo Mihajlo Mandic, alla ripresa ha controllato in maniera molto semplice: partenza senza strafare, allungo perentorio già nelle primissime battute e leggera distensione, per poi rialzarsi nel finale.

Marcell Jacobs ha chiuso col tempo di 6.56, un riscontro cronometrico non stratosferico considerando il talento del 27enne: una passeggiata giusto per scaldare i muscoli e prendere le misure con la pista, senza dover sfoderare tutti i suoi assi nella manica. L’allievo di Paolo Camossi, che curiosamente in questo impiantò prese parte agli Europei 2017 nel salto in lungo per poi passare alla velocità, tornerà in pista alle ore 19.42 per disputare la finale: in quell’occasione ci si aspetta una progressione da parte del nostro portacolori e anche un miglioramento cronometrico, in modo da dare un chiaro segnale in vista della rassegna iridata.

Ieri il suo record italiano dei 60 metri ha festeggiato un anno (6.47 a Torun, quando conquistò il titolo europeo), staremo a vedere se ci saranno delle novità. Ricordiamo che Marcell Jacobs ha sempre vinto nelle precedenti quattro uscite stagionali: 6.51 a Berlino, 6.49 a Lodz, 6.50 a Lievin e 6.55 ad Ancona in occasione dei Campionati Italiani. L’azzurro ha preceduto senza patemi il turco Kayhan Ozer (6.74) e il bosniaco Hajrudin Vejzovic (6.80). Nell’altra batteria, invece, ha vinto il serbo Aleksa Kijanovic in 6.75, davanti allo slovacco Jan Volko (6.79) e al bosniaco Edhem Vikalo (6.85). Sono avversari davvero modesti per il Campione Olimpico.

Brilla Dosso nei 60 femminili

Zaynab Dosso si è rivelata particolarmente veloce in batterie e ha corso i 60 metri in 7.20, a quattro centesimi dal suo record italiano siglato la scorsa settimana ad Ancona. Bella prova , a quattro centesimi dal suo record italiano siglato la scorsa settimana ad Ancona. Bella prova dell’azzurra , che si conferma in ottima forma fisica e tornerà in pista alle ore 19.35 per disputare la finale. Alle sue spalle la greca Rafalia Spanoudaki (7.34) e la danese Astris Glenner-Frandsen (7.40). L’avversaria principale della nostra portacolori sarà la tedesca Tatjana Pinto, che ha vinto l’altra batteria in 7.32 davanti all’iraniana Farzaneh Fasihi (7.38).

