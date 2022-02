Olimpiadi di Tokyo. L'inizio di una nuova stagione per il movimento azzurro, che oltre ai suoi rocciosi punti di riferimento sta seguendo anche lo sbocciare di talenti del futuro e protagonisti già del presente. L'ultima in ordine di tempo si chiama Zaynab Dosso, protagonista del Campionati italiani di Ancona. Il 2021 è stato un anno formidabile per l'atletica italiana , esplosa fino a vette inesplorate grazie ai risultati leggendari raggiunti da Marcell Jacobs e compagni alle. L'inizio di una nuova stagione per il movimento azzurro, che oltre ai suoi rocciosi punti di riferimento sta seguendo anche lo sbocciare di talenti del futuro e protagonisti già del presente. L'ultima in ordine di tempo si chiama, protagonista del nuovo primato nazionale sui 60 metri piani ai

Ad

Un 7.16 storico, che abbassa di tre centesimi il precedente primato fatto registrare nel lontano 1983 da Maria Masullo ed eguagliato proprio da Zaynab giusto due settimane fa a Lodz. Ma chi è la nuova freccia della velocità nostrana? Dosso nasce a Man, in Costa d'Avorio, il 12 settembre 1999 e si trasferisce a Rubiera (provincia di Reggio Emilia) nel 2009, seguendo le orme di quanto fatto da parte della sua famiglia sette anni prima. La cittadinanza italiana, invece, arriva nel 2016, l'anno in cui sfiora il podio nei 100 metri agli Europei Under 18 di Tbilisi (quarta, correndo in 11.83) e vince il bronzo nella staffetta svedese (gara in cui ogni frazionista percorre una distanza diversa, nell'ordine 100, 200, 300 e 400 metri).

Atletica Jacobs fenomenale: è campione italiano nei 60m, rivivi la sua gara 21 ORE FA

Jacobs come un siluro: rivivi i suoi 60 metri in 6''49

Nel corso della sua giovane carriera, Dosso si è laureata due volte campionessa italiana nei 100 metri e portato il suo personale su questa distanza a 11.43. Progressi maturati sotto la guida tecnica di Loredana Riccardi e ora affinati da Giorgio Frinolli, che la allena a Roma dallo scorso novembre. Il suo soprannome è Za, mentre il suo nome completo significa "saggezza" in arabo. Passioni? Basket, ballo e fotografia. Intanto gli obiettivi salgono di valore e a breve termine ce n'è uno già di una certa rilevanza. "Il mio target sono i Mondiali indoor a Belgrado - spiega Zaynab - e lì voglio fare ancora meno". La rassegna è in programma dal 18 al 20 marzo e la 22enne delle Fiamme Azzurre ci arriverà forte dei complimenti di un certo Marcell Jacobs, che le ha assegnata un 10 come voto per il suo risultato. "È stato molto gentile, ma io mi voglio dare un 8. Nella finale ho commesso degli errori (una partenza non ottimale, ndr), ma il tempo chiaramente è molto buono". Talento e carattere!

Jacobs, oro fenomenale nei 100 metri: il film del trionfo

Atletica Dosso da record: 7''16 a battere il primato che durava da 39 anni UN GIORNO FA