Marcell Jacobs ha sciolto le riserve e domani (sabato 25 giugno) correrà ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera. Il campione oimpico dei 100 metri sarà il grande protagonista allo Stadio Guidobaldi di Rieti: batterie alle ore 19.35 e finale alle ore 20.35. Il velocista lombardo è definitivamente guarito dall’infortunio che ha sciolto le riserve e domani (sabato 25 giugno) correrà aidi atletica leggera. Ilsarà il grande protagonista allo Stadio Guidobaldi di: batterie alle ore 19.35 e finale alle ore 20.35. Il velocista lombardo è definitivamenteche aveva rimediato dopo il Meeting di Savona (lo scorso 18 maggio), sua unica apparizione stagionale all’aperto (9.99 ventoso in batteria e 10.04 in finale).

La distrazione-elongazione di primo grado al bicipite sinistro lo aveva tenuto fuori dagli appuntamenti di Diamond League a Eugene, Roma e Oslo, ma ora il 27enne è pronto per tornare in gara e domani cercherà di illuminare la scena, inseguendo il quinto tricolore consecutivo. Ad annunciarlo è stato il 27enne sulle sue pagine social: “Grande sorpresa, domani correrò a Rieti”.

Il primatista europeo (9.80 in occasione della sua apoteosi ai Giochi) aveva dichiarato una settimana fa che si sarebbe presentato direttamente ai Mondiali e che non avrebbe preso parte agli Assoluti, ma evidentemente gli ultimi test hanno dato esiti confortanti all’allievo di Paolo Camossi, il quale calcherà la pista dell’impianto laziale con l’obiettivo di scaldare la gamba in vista della rassegna iridata, in programma tra meno di un mese a Eugene (USA). Marcell Jacobs gareggerà anche il prossimo 30 giugno a Stoccolma (Svezia) in Diamond League. Domani affronterà soprattutto Filippo Tortu, insieme a cui cui ha conquistato l’oro olimpico nella 4×100, e il lanciatissimo Chituru Ali (sceso a 10.15 la scorsa settimana).

