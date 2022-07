primo titolo iridato. Nella 20 km di marcia femminile l’oro è andato alla peruviana Kimberly Garcia Leon, che ha preceduto la polacca Katarzyna Zdzieblo e la cinese Shijie Qieyang. In casa Italia si è classificata ottava Valentina Trapletti, mentre è stata squalificata Nicole Colombi. La peruviana Kimberly Garcia Leon va a vincere col nuovo record nazionale in 1:26:58, rifilando oltre mezzo minuto alla seconda classificata, la polacca Katarzyna Zdzieblo, anch’ella al record nazionale in 1:27:31, mentre paga quasi un minuto la cinese Shijie Qieyang, terza in 1:27:56. A Eugene, in Oregon, negli Stati Uniti, è scattata l’edizione 2022 dei Mondiali atletica : è stato assegnato il. Nella, che ha preceduto la polacca Katarzyna Zdzieblo e la cinese Shijie Qieyang. In casa Italia si è classificata ottava Valentina Trapletti, mentre è stata squalificata Nicole Colombi. La peruviana Kimberly Garcia Leon va a vincere col nuovo record nazionale in 1:26:58, rifilando oltre mezzo minuto alla seconda classificata, la polacca Katarzyna Zdzieblo, anch’ella al record nazionale in 1:27:31, mentre paga quasi un minuto la cinese Shijie Qieyang, terza in 1:27:56.

Giù dal podio l’australiana Jemima Montag, quarta in 1:28:17, mentre si classifica quinta la cinese Hong Liu in 1:29:00, la quale brucia la nipponica Nanako Fujii, sesta in 1:29:01. Settima piazza per la messicana Alegna Gonzalez in 1:29:40, infine l’ultima a scendere al di sotto dell’ora e mezza è l’azzurra Valentina Trapletti, ottava in 1:29:54. Completato il novero delle cosiddette finaliste, va ricordato che per l’Italia era in gara anche Nicole Colombi, la quale è incappata in una squalifica.

Uomini: doppietta Giappone, Fortunato 15°

Koki Ikeda e Toshikazu Yamanishi hanno attaccato quando mancavano tre chilometri al traguardo della 20 km di marcia ai Mondiali 2022 di atletica leggera. I due giapponesi, tra i grandi favoriti della vigilia, si sono resi protagonisti di un micidiale forcing nella parte cruciale della gara sulle strade di Eugene (Oregon, USA) e si sono involati con grandissima personalità verso il traguardo, fronteggiandosi a viso aperto per la conquista della medaglia d’oro. Yamanishi ha poi ulteriormente aumentato l’andatura una volta entrato nell’ultimo chilometro e ha lasciato sul posto il proprio connazionale, trionfando con il tempo di 1h19:07. Il 26enne ha così bissato il titolo iridato conquistato tre anni fa a Doha, arricchendo ulteriormente il proprio palmares dopo il bronzo messo al collo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In quell’occasione concluse alle spalle del nostro Massimo Stano (il Campione Olimpico non era in gara oggi, lo vedremo settimana prossima sulla nuova distanza dei 35 km dove cercherà nuova gloria) e del connazionale Koki Ikeda, che anche oggi si è dovuto accontentare della medaglia d’argento.

Il 24enne, che nel 2019 aveva conquistato la medaglia d’oro alle Universiadi di Napoli ed era stato sesto ai Mondiali, guadagna il secondo gradino del podio con un distacco di sette secondi dal vincitore. A completare il podio è stato il quotato svedese Perseus Karlstroem, che ha replicato il risultato di tre anni fa (1h19:18), grazie al sorpasso nelle battute conclusive sull’eccellente keniano Samuel Kireri Gathimba (quarto in 1h19:25). A seguire l’ecuadoriano Brian Daniel Pintado (1h19:34), il brasiliano Caio Bonfim (1h19:51) e lo spagnolo Alvaro Martin (1h20:19).

Francesco Fortunato ha concluso in quindicesima posizione (1h22:50) con una buona rimonta nella seconda parte di gara e confermando il piazzamento dei Giochi andati in scena la scorsa estate nella capitale giapponese. Gianluca Picchiottino ha terminato al 32mo posto (1h28:33) alla sua prima esperienza ai Mondiali.

