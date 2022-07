a Eugene (USA) dal 15 al 24 luglio. Per la prima volta nella storia, la rassegna iridata sbarca negli Stati Uniti d’America. Si preannuncia grandissimo spettacolo nel nuovo impianto dell’Oregon, dove i Mondiali 2022 di atletica leggera si disputeranno. Per la prima volta nella storia, la rassegna iridata sbarca negli Stati Uniti d’America. Si preannuncia grandissimo spettacolo nel nuovo impianto dell’Oregon, dove i migliori atleti in circolazione si fronteggeranno a viso aperto per la conquista delle ambite medaglie. Verranno messi in palio ben 49 titoli: 24 maschili, 24 femminili e 1 misto (4×400 mista). Debutterà la 35 kma di marcia, che sostituisce la 50 km.

L’Italia proverà a essere protagonista dopo aver conquistato ben cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I due uomini di punta, però, non si presentano nel miglior stato di forma possibile: Marcell Jacobs (Campione Olimpico dei 100 metri) e Gianmarco Tamberi (Campione Olimpico di salto in alto) stanno facendo i conti con diversi acciacchi, la speranza è che riescano a recuperare per poter dire la loro.

Antonella Palmisano (Campionessa Olimpica della 20 km di marcia) sarà assente a causa di un infortunio, ci sarà invece Massimo Stano (Campione Olimpico della 20 km di marcia) che cercherà un colpaccio. Vedremo se la 4×100 maschile saprà confermarsi ai vertici dopo l’apoteosi a cinque cerchi (dipenderà da Jacobs), poi tanti punti interrogativi frutto di un’annata agonistica segnata da diversi problemi fisici.

Calendario: programma e orari

VENERDÌ 15 LUGLIO

18.05 Lancio del martello (maschile) – Qualificazioni

19.10 Salto in alto (maschile) – Qualificazioni

20.45 4×400 metri (mista) – Batterie

21.05 Lancio del martello (femminile) – Qualificazioni

21.30 100 metri (maschile) – Turno preliminare

22.10 20 km di marcia (femminile) – Finale

SABATO 16 LUGLIO

00.10 20 km di marcia (maschile) – Finale

02.05 Getto del peso (femminile) – Qualificazioni

02.15 3000 metri siepi (maschile) – Batterie

02.20 Salto con l’asta (femminile) – Qualificazioni

03.00 Salto in lungo (maschile) – Qualificazioni

03.10 1500 metri (femminile) – Batterie

03.50 100 metri (maschile) – Batterie

03.55 Getto del peso (maschile) – Qualificazioni

04.50 4×400 (mista) – Finale

19.30 Salto triplo (femminile) – Qualificazioni

19.35 3000 siepi (femminile) – Batterie

20.10 Salto in alto (femminile) – Qualificazioni

20.25 110 ostacoli – Batterie

21.00 Lancio del martello (maschile) – Finale

21.20 10000 metri (femminile) – Finale

22.20 400 ostacoli (maschile) – Batterie

DOMENICA 17 LUGLIO

02.10 100 metri (femminile) – Batterie

03.00 100 metri (maschile) – Semifinali

03.20 Salto in lungo (maschile) – Finale

03.25 Getto del peso (femminile) – Finale

03.30 1500 metri (maschile) – Batterie

04.05 1500 metri (femminile) – Semifinali

04.50 100 metri (maschile) – Finale

15.15 Maratona (maschile)

19.35 Eptathlon, 100 ostacoli

20.05 400 metri (maschile) – Batterie

20.35 Eptathlon, salto in alto

20.35 Lancio del martello (femminile) – Finale

21.00 400 metri (femminile) – Batterie

22.00 10000 metri (maschile) – Finale

22.45 Eptathlon, getto del peso

LUNEDÌ 18 LUGLIO

02.05 110 ostacoli – Semifinali

02.05 Lancio del disco (maschile) – Qualificazioni

02.25 Salto con l’asta (femminile) – Finale

02.33 100 metri (femminile) – Semifinali

03.03 400 ostacoli (maschile) – Semifinali

03.27 Getto del peso (maschile) – Finale

03.38 Eptathlon, 200 metri

04.00 1500 metri (maschile) – Semifinali

04.30 110 ostacoli – Finale

04.50 100 metri (femminile) – Finale

15.15 Maratona (femminile)

18.35 Eptathlon, salto in lungo

19.55 Eptathlon, tiro del giavellotto

MARTEDÌ 19 LUGLIO

02.05 200 metri (maschile) – Batterie

02.10 Lancio del disco (femminile) – Qualificazioni

02.45 Salto in alto (maschile) – Finale

03.00 200 metri (femminile) – Batterie

03.20 Salto triplo (femminile) – Finale

03.55 Eptathlon, 800 metri

04.20 3000 siepi (maschile) – Finale

04.50 1500 metri (femminile) – Finale

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO

02.15 400 ostacoli (femminile) – Batterie

02.40 Salto in alto (femminile) – Finale

03.05 200 metri (femminile) – Semifinali

03.33 Lancio del disco (maschile) – Finale

03.50 200 metri (maschile) – Semifinali

04.30 1500 metri (maschile) – Finale

04.50 400 ostacoli (maschile) – Finale

GIOVEDÌ 21 LUGLIO

00.20 Tiro del giavellotto (femminile) – Qualificazioni

01.25 5000 metri (femminile) – Batterie

02.20 800 metri (maschile) – Batterie

03.15 400 ostacoli (femminile) – Semifinali

03.30 Lancio del disco (femminile) – Finale

03.45 400 metri (femminile) – Semifinali

04.15 400 metri (maschile) – Semifinali

04.45 3000 siepi (femminile) – Finale

VENERDÌ 22 LUGLIO

02.05 Tiro del giavellotto (maschile) – Qualificazioni

02.10 800 metri (femminile) – Batterie

03.10 500 metri (maschile) – Batterie

03.20 Salto triplo (maschile) – Qualificazioni

04.00 800 metri (maschile) – Semifinali

04.35 200 metri (femminile) – Finale

04.50 200 metri (maschile) – Finale

15.15 35 km di marcia (femminile)

SABATO 23 LUGLIO

02.05 Salto con l’asta (maschile) – Qualificazioni

02.40 4×100 (femminile) – Batterie

03.05 4×100 (maschile) – Batterie

03.20 Tiro del giavellotto (femminile) – Finale

03.35 800 metri (femminile) – Semifinali

04.15 400 metri (femminile) – Finale

04.35 400 metri (maschile) – Finale

04.50 400 ostacoli (femminile) – Finale

18.50 Decathlon, 100 metri

19.40 Decathlon, salto in lungo

20.20 100 ostacoli – Batterie

21.00 Salto in lungo (femminile) – Qualificazioni

21.10 Decathlon, getto del peso

DOMENICA 24 LUGLIO

00.10 Decathlon, salto in alto

02.10 4×400 (femminile) – Batterie

02.40 4×400 (maschile) – Batterie

03.00 Salto triplo (maschile) – Finale

03.10 800 metri (maschile) – Finale

03.25 5000 metri (femminile) – Finale

03.35 Tiro del giavellotto (maschile) – Finale

03.55 Decathlon, 400 metri

04.30 4×100 (femminile) – Finale

04.50 4×100 (maschile) – Finale

15.15 35 km di marcia (maschile)

18.35 Decathlon, 110 ostacoli

19.30 Decathlon, lancio del disco

21.15 Decathlon, salto con l’asta

LUNEDÌ 25 LUGLIO

02.05 100 ostacoli – Semifinali

02.05 Decathlon, tiro del giavellotto

02.25 Salto con l’asta (maschile) – Finale

02.50 Salto in lungo (femminile) – Finale

03.05 5000 metri (maschile) – Finale

03.35 800 metri (femminile) – Finale

04.00 100 ostacoli – Finale

04.20 Decathlon, 1500 metri

04.35 4×400 (maschile) – Finale

04.50 4×400 (femminile) – Finale

Mondiali in tv e live-streaming

Diretta tv, gratis e in chiaro, sui canali della Rai (il palinsesto dettagliato deve ancora essere comunicato).

Diretta tv, per gli abbonati, sui canali di Sky (il palinsesto dettagliato deve ancora essere comunicato).

Diretta streaming, gratis, su Rai Play

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv

