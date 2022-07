Tamirat Tola è il nuovo campione della maratona ai Mondiali di Eugene 2022. L’etiope è autore di una grandissima gara, chiusa in 2 ore, 5 minuti e 37 secondi, tempo che vale il nuovo record della manifestazione. Al secondo posto la festa etiope è completata da Mosinet Geremew, mentre sul terzo gradino del podio sale il belga Bashir Abdi.

I primi a fare l’andatura ad inizio gara sono il cinese Yang e l’argentino Munoz, in una giornata non troppo calda. Il primo tentativo di fuga è del mongolo Bat-Ochir: non ha fortuna, ma fa da viatico alla prima scrematura del gruppo, che rimane di una trentina di unità dopo la prima mezz’ora di corsa.

Tamirat Tola durante la gara di maratona ai Mondiali di atletica 2022 Credit Foto Getty Images

Nella fase centrale il plotone continua a non fare troppa differenza, poi Dechasa tenta di accendere la miccia poco prima dell’inizio dell’ultimo giro; dopo essere stato ripreso, è Tola che inizia il suo personale show, mettendosi in testa assieme a Kamworor e scremando definitivamente il gruppo, con l’andatura costantemente attorno ai 2’50”.

Tola è indiavolato e saluta la compagnia: l’etiope aumenta l’andatura e allarga passo dopo passo il proprio margine, mentre alle sue spalle il gruppetto dei migliori si riduce sempre più, con il canadese Levins ed il keniano Kamworor che perdono contatto da Abdi e Geremew. Se Tola è imprendibile, arrivando al traguardo fra gli applausi di Eugene, Geremew allunga nell’ultimo chilometro firmando la doppietta etiope, con Abdi che si accontenta del terzo tempo.

