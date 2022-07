. , staccando il biglietto per le semifinali degli 800 metri con una super rimonta all’esterno nel finale. Sono stati assegnati due titoli: Bin Feng nel lancio del disco, Norah Jeruto sui 3000 siepi, di seguito i resoconti delle due gare. A Eugene (USA) è andata in scena la sesta giornata dei Mondiali 2022 di atletica leggera. Ayomide Folorunso ha realizzato il record italiano dei 400 ostacoli (54.34), ma non è riuscita a qualificarsi per la finale Catalin Tecuceanu ha firmato il proprio personale , staccando il biglietto per le semifinali degli 800 metri con una super rimonta all’esterno nel finale.Bin Feng nel lancio del disco, Norah Jeruto sui 3000 siepi, di seguito i resoconti delle due gare.

3000 SIEPI FEMMINILE

Norah Jeruto ha impostato il ritmo fin dalle prime battute, correndo con grande rabbia agonistica e non cedendo mai agli attacci delle avversari. La keniana naturalizzata kazaka ha saputo rispondere agli affondi di Getatchew, Abebe, Yavi e poi ha accelerato sull’ultima riviera, involandosi verso il traguardo e chiudendo con l’eccellente tempo di 8:53.02 (record dei campionati). La 26enne non aveva potuto gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 proprio a causa del cambio di nazionalità. A Werkuha Getachew non basta il record nazionale di Etiopia (8:54.61) per andare oltre alla medaglia d’argento davanti alla connazionale Mekides Abebe (8:56.08). Winfred Mutile Yavi dal Bahrain ha cercato di mettere pepe e di impensierire Jeruto, poi ha chiuso al quarto posto (9:01.31, malissimo sull’ultima riviera). L’ugandese Peruth Chemutai, Campionessa Olimpica, non è anddata oltre l’undicesimo posto (9:21.93).

LANCIO DEL DISCO FEMMINILE

Bin Feng si inventa la magia della vita, migliora il proprio personale di oltre tre metri in una volta sola e conquista un’imprevedibile medaglia d’oro. La cinese ha tirato fuori il coniglio dal cilindro al primo tentativo: 69.12 metri (non era mai andata oltre i 66.00 metri in carriera), costringe le avversarie a inseguirla e poi trionfa in maniera perentoria. La 28enne era stata quinta ai Mondiali 2019 e ottava alle Olimpiadi di Rio 2016, ma nell’ultima stagione non era riuscita a esprimersi ai vertici. L’asiatica ha inflitto un sonoro dispiacere alla croata Sandra Perkovic, che si deve accontentare della medaglia d’argento (68.45). La 32enne balcanica manca l’appuntamento con il quarto titolo iridato della storia, ma sale sul podio per la quinta volta consecutiva. La statunitense Valarie Allman sperava di trionfare in casa da Campionessa Olimpica, ma si ferma alla medaglia di bronzo (68.30).

