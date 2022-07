Marcell Jacobs sarà una delle punte di diamante dell’Italia ai Mondiali 2022 di atletica leggera, in programma a Eugene (USA) dal 15 al 24 luglio. Il Campione Olimpico dei 100 metri cercherà il colpaccio dopo l’apoteosi di Tokyo, anche se la sua stagione è stata decisamente travagliata dal punto di vista fisico: prima la gastroenterite, poi il problema al bicipite sinistro e infine il fastidio al gluteo. Il velocista lombardo ha preso parte soltanto a due eventi in questa annata agonistica all’aperto: il Meeting di Savona, dove ha corso un 10.04 con vento regolare, e i Campionati Italiani, dove ha difeso il titolo con 10.12.

Ad

Marcell Jacobs si presenterà alla rassegna iridata con la 40ma prestazione mondiale stagionale: servirà un sontuoso guizzo nell’Oregon per essere protagonista. Il miglior accredito è per lo statunitense Fred Kerley, che ha timbrato un superbo 9.76 ai Trials. Alle sue spalle il connazionale Travyon Bromell (9.81) e il kenyano Ferdinand Omanyala, capace di sfruttare l’altitudine di Nairobi per timbrare 9.85. Il giamaicano Yohan Blake ha avuto uno squillo dopo diversi anni e ha siglato 9.85 come lo statunitense Marvin Bracy, mentre l’altro giamaicano Oblique Seville vanta un 9.86.

Atletica Dal virus di Nairobi a Stoccolma, il calvario di Jacobs verso i Mondiali 30/06/2022 A 18:53

Fred Kerley (USA), il numero uno del ranking Credit Foto Eurosport

Lo statunitense Christian Coleman, Campione del Mondo in carica, si presenta con 9.87 e precede così il ghanese Benjamin Azamati (9.90) e il britannico Reece Prescord (9.93). Di seguito la lista delle migliori prestazioni mondiali stagionali sui 100 metri, sono elencati tutti gli atleti che sono scesi sotto il muro dei 10 secondi e gli italiani che parteciperanno ai Mondiali.

Mondiali stagionali 100 metri

1. Fred Kerley (USA) 9.76 (+1,4 m/s)

2. Travyon Bromell (USA) 9.81 (+1,5 m/s)

3. Ferdinand Omanyala (Kenya) 9.85 (+2,0 m/s)

3. Marvin Bracy (USA) 9.85 (+1,8 m/s)

3. Yohan Blake (Giamaica) 9.85 (+1,0 m/s)

6. Oblique Seville (Giamaica) 9.86 (+0,2 m/s)

6. Micah Williams (USA) 9.86 (+0,7 m/s)

8. Christian Coleman (USA) 9.87 (+1,5 m/s)

9. Benjamin Azamati (Ghana) 9.90 (+2,0 m/s)

9. Elijah Hall (USA) 9.90 (+1,8 m/s)

11. Reece Prescod (Gran Bretagna) 9.93 (-1,2 m/s)

11. Ackeem Blake (Giamaica) 9.93 (+1,0 m/s)

13. Joseph Paul Amoah (Ghana) 9.94 (+0,8 m/s)

14. Kenneth Bednarek (USA) 9.95 (+1,5 m/s)

15. Letsile Tebogo (Botswana) 9.96 (+1,9 m/s)

15. Kyree King (USA) 9.96 (+1,8 m/s)

16. Yupun Abeykoon (Sri Lanka) 9.96 (+1,6 m/s)

18. Matthew Boling (USA) 9.98 (+1,6 m/s)

18. Cravont Charleston (USA) 9.98 (+1,5 m/s)

18. Emmanuel Matadi (Liberia) 9.98 (+1,1 m/s)

21. Davonte Burnett (Giamaica) 9.99 (+0,3 m/s)

21. Favour Ashe (Nigeria) 9.99 (+0,1 m/s)

21. Reynier Mena (Cuba) 9.99 (+1,6 m/s)

21. Meba Mickael Zeze (Francia) 9.99 (+1,6 m/s)

—

40. Marcell Jacobs (Italia) 10.04 (+0,3 m/s)

113. Chituru Ali (Italia) 10.15 (+0,2 m/s)

Jacobs: "Vi spiego la mia routine prima delle gare"

Mondiali di Atletica Come sta Jacobs? Camossi: "Rinuncia Mondiali non contemplata" IERI A 08:54