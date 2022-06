si sta trasformando in un calvario per Marcell Jacobs. Fatta eccezione per le prove indoor di inizio 2022, laureandosi persino campione del mondo nei 60 metri, sono più i forfait rassegnati rispetto alle gare che l’azzurro aveva cerchiato nel calendario in preparazione ai Mondiali di Eugene. Nei piani di Jacobs, concordati insieme allo staff guidato dall’allenatore Paolo Camossi, doveva esserci pure qualche tentativo sulla doppia distanza rispetto alla quale arrivò l’oro di Tokyo. Invece i molteplici impedimenti fisici hanno limitato il fuoriclasse italiano a due sole apparizioni in pista nei 100. E ora si presenta al grande appuntamento dell’anno privo di certezze e con un personale stagionale sopra ai 10 secondi (10"04). Intanto i fortissimi rivali statunitensi, padroni di casa nella rassegna iridata, La prima stagione intera da campione olimpico dei 100 metri. Fatta eccezione per le prove indoor di inizio 2022, laureandosi persino campione del mondo nei 60 metri, sono più i forfait rassegnati rispetto alle gare che l’azzurro aveva cerchiato nel calendario in preparazione ai Mondiali di Eugene. Nei piani di Jacobs, concordati insieme allo staff guidato dall’allenatore Paolo Camossi, doveva esserci pure qualche tentativo sulla doppia distanza rispetto alla quale arrivò l’oro di Tokyo. Invece i molteplici impedimenti fisici hanno limitato il fuoriclasse italiano a due sole apparizioni in pista nei 100. E ora si presenta al grande appuntamento dell’anno privo di certezze e con un personale stagionale sopra ai 10 secondi (10"04). Intanto i fortissimi rivali statunitensi, padroni di casa nella rassegna iridata, hanno già realizzato tempi spaventosi nella gara regina dell’atletica. La rinuncia alla Diamond League di Stoccolma è solo l’ultimo di una lunga lista di imprevisti e conti in sospeso con la fortuna, motivo per cui ora non è più il favorito per diventare campione del mondo nei 100 metri.

Ad

6 maggio, il virus gastrointestinale in Kenya

Atletica Jacobs rinuncia al Meeting di Stoccolma: la gamba fa ancora male 3 ORE FA

virus gastrointestinale che, come dichiarato a posteriori dallo stesso atleta in un'intervista, gli farà perdere inaspettatamente due chili e mezzo. L'esordio da campione olimpico in carica sarebbe dovuto avvenire a Nairobi, in una sfida di alta caratura che vedeva tra gli altri iscritti il connazionale Filippo Tortu con cui ha condiviso l'oro nella 4x100 ai Giochi Olimpici. Ma alla vigilia dell'evento Jacobs viene ricoverato in ospedale per un malessere . Si scopre che all'arrivo in Africa, il 27enne di Desenzano del Garda è stato colpito da unche, come dichiarato a posteriori dallo stesso atleta in un'intervista, gli farà perdere inaspettatamente due chili e mezzo.

Jacobs: "Vi spiego la mia routine prima delle gare"

18 maggio, l'infortunio al Meeting di Savona

ha origine il fastidio muscolare che compromette l'intero cammino dell'olimpionico verso i Mondiali. Il 9"99 nella batteria del meeting ligure è troppo ventoso per venire omologato, in finale non riesce a confermarsi sotto ai dieci secondi, ma quella prestazione resta tuttora la migliore del 2022, alla vigilia dei Mondiali. L'azzurro zoppica leggermente, ma nulla di preoccupante all'apparenza. Serve una settimana abbondante affinché Marcell Jacobs si riprenda dalla malattia, ma fa in tempo a presentarsi davanti al proprio pubblico , laddove un anno prima scese per la prima volta sotto i dieci secondi e divenne primatista italiano. Tappa di buon auspicio, si pensa. Al contrario, è proprio da questa finale chedell'olimpionico verso i Mondiali. Il 9"99 nella batteria del meeting ligure è troppo ventoso per venire omologato, in finale non riesce a confermarsi sotto ai dieci secondi, ma quella prestazione resta tuttora la migliore del 2022, alla vigilia dei Mondiali. L'azzurro zoppica leggermente, ma nulla di preoccupante all'apparenza.

23 maggio, la risonanza e il forfait del test pre-Mondiali

"Gli esiti di un accertamento diagnostico effettuato da Marcell Jacobs questo pomeriggio a Roma, presso l’Istituto di Scienza dello sport, hanno evidenziato una distrazione-elongazione di primo grado, palesatasi a Savona mercoledì scorso al termine della finale dei 100 metri del meeting ligure, tale da indurre lo staff medico federale a prescrivere al due volte campione olimpico di Tokyo 10 giorni di riposo e protocollo riabilitativo combinato". Con questo comunicato federale viene annunciata l'assenza di Jacobs in vista della Diamond League a Eugene, sullo stesso palcoscenico della rassegna iridata di luglio. Avrebbe inoltre sfidato tutti i migliori centometristi del momento.

Jacobs: "Bolt mi incorona suo erede? È incredibile!"

1 giugno, la rinuncia al Golden Gala

Non bastano i dieci giorni di riposo prescritti inizialmente per recuperare dal fastidio muscolare al bicipite sinistro. Il bicampione olimpico deve rinunciare al Golden Gala di Roma molto a malincuore. Un'assenza a scopo precauzionale, rassicurano dallo staff dell'azzurro , che comunque continua ad allenarsi. Ma insorgono i dubbi entro quando possa tornare al 100% della condizione fisica . Si prefigura il rischio che non svolga nessuna prova prima dei Mondiali.

30 giugno, altro fastidio muscolare: salta Stoccolma

fastidio alla gamba, più precisamente all'altezza del gluteo. Nessun campanello d'allarme in grado di precludere la partecipazione ai Mondiali in programma dal 15 luglio, però tutti questi guai fisici non aiutano. Il tanto atteso ritorno in pista di Marcell Jacobs arriva dopo un mese abbondante ai Campionati Italiani di Rieti, dove conquista il titolo senza brillare (10"12), mostrando una corsa ancora appesantita. Ma il 27enne di Desenzano del Garda dà appuntamento cinque giorni dopo per un ultimo test nella tappa di Diamond League a Stoccolma, fiducioso di poter finalmente spingere. Invece ecco l'ennesimo ko muscolare un paio d'ore prima della gara: si l'allenatore Paolo Camossi parla di, più precisamente all'altezza del gluteo. Nessun campanello d'allarme in grado di precludere la partecipazione ai Mondiali in programma dal 15 luglio, però tutti questi guai fisici non aiutano.

Tutti gli infortuni di Jacobs nel 2022

Problema Tempi di recupero Virus gastrointestinale una settimana (dal 6/5 al 13/5) Distrazione-elongazione bicipite sinitro un mese (dal 23/5 al 24/6) Fastidio al gluteo ?

Jacobs: "Contro quelli forti trovo l'1% in più che mi fa vincere"

Atletica Jacobs rinuncia al Meeting di Stoccolma: la gamba fa ancora male 3 ORE FA