Atletica

Power of Sport: Maria Andrejczyk, la giavellottista che ha battuto il cancro alle ossa

Nel nuovo episodio di "Power of Sport", facciamo conoscenza con Maria Andrejczyk, giavellottista polacca che ha vinto una dura battaglia con un cancro alle ossa. Argento olimpico a Tokyo, ha ceduto la sua medaglia in un'asta di beneficenza per aiutare un bimbo affetto da una grave malformazione cardiaca.

00:05:00, 29 minuti fa