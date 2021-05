Atletica

Atletica, Vallortigara in ESCLUSIVA tra Tokyo, rinascite e ambiente

GIOCHI OLIMPICI - La pluricampionessa italiana del salto in alto Elena Vallortigara in ESCLUSIVA per Eurosport tra i Giochi di Tokyo per cui ha staccato il pass in tempi non sospetti, rinascite dopo periodi bui e la tematica dell'ambiente tanto cara all'atleta scledense di adozione senese.

00:23:12, 38 minuti fa