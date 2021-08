Atletica

OLIMPIADI, ATLETICA - ITALIA, IL RECORD ITALIANO NON BASTA! 7° POSTO NELLA STAFFETTA 4X400, ORO USA

TOKYO 2020, ATLETICA - Gli azzurri della 4x400 chiudono al settimo posto la finale dopo un errore nell'ultimo cambio: per Davide Re, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Alessandro Sibilio non basta il record italiano (2’58”81) per arrivare in zona medaglia. Oro agli Stati Uniti in 2’55”70 davanti all’Olanda 2’57”18 e al Botswana (2’57”27).

00:03:23, 14 minuti fa