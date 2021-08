Massimo Stano fa volare l'atletica, verso vette sempre più alte, e con lei tutto lo sport azzurro: dopo gli ori in pista di Marcell Jacobs nei 100 metri e Gimbo Tamberi nel salto in alto arriva un'altra medaglia, il pazzesco e al contempo impronosticabile oro nella 20 km di marcia maschile per l'atleta pugliese classe 1992. La 33esima medaglia complessiva per la sfolgorante spedizione azzurra a Tokyo 2020.

Dopo un periodo di appannamento Stano è tornato a livelli siderali rendendosi protagonista di una gara votata all'attacco, sempre in spinta, coraggiosa; dopo la sfuriata di Wang (Cina) e Kumar (India) Stano ha ricucito il gap e dopo il lungo stazionamento nel gruppone di testa - a guidarlo - ha piazzato l'allungo decisivo nel momento che più contava, conquistando una medaglia d'oro che difficilmente dimenticheremo. Italia in festa: settima medaglia d'oro, terzo successo nell'atletica leggera come a Los Angeles 1984, ottavo posto provvisorio nel medagliere!

1h21:05 il tempo finale del neo campione olimpico Massimo Stano, gravato nel finale da proposta di squalifica ma non per questo intimorito e ormai avviato verso l'obiettivo più grande; argento e bronzo per i giapponesi Ikeda e Yamanishi, staccati gli altri azzurri: Fortunato più competitivo (15°), Tontodonati attardato sulla linea del traguardo (45°), ma raggiante per il compagno entrato nell'Olimpo.

