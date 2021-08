Atletica

Olimpiadi, Atletica: Tamberi: "L'avevo detto. Sarei tornato solo per vincere questa gara"

OLIMPIADI, ATLETICA - Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa Barshim condividono la gioia per la medaglia d'oro nel salto in alto conquistata ex aequo alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

00:00:54, 2 ore fa