Atletica

OLIMPIADI - Marcia 50 km, Claudio Villanueva esausto ma felice, l'arrivo in lacrime nella 50km marcia

TOKYO 2020, ATLETICA - Difficile trovare una storia più commovente di quella di questo marciatore ecuadoriano per cui la vita non è stato certo facile, Suo padre è scomparso 15 anni fa, suo figlio ha una paralisi cerebrale per guadagnarsi da vivere ha fatto il tassista e il fruttivendolo: si è infortunato dopo i primi km della gara ma non ha mollato ed è giunto al traguardo chiudendo al 47° posto.

