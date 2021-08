Atletica

Olimpiadi Tamberi commosso: "Mi scoppia il cuore, emozione infinita" Tokyo 2020

Quasi in lacrime, Gianmarco Tamberi in esclusiva ai nostri microfoni racconta tutte le emozioni dopo l'incredibile ORO vinto nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

00:01:36, 2 ore fa