E chi se la scorda più? L'Italia dell'atletica arrivava a Tokyo 2020 con l'obiettivo di risvegliarsi dal torpore olimpico in cui era caduta dopo il bronzo di Fabrizio Donato nel triplo a Londra 2012, puntando a tornare sul podio a cinque cerchi e a fare presenza fissa in finale. Ecco, quello che è accaduto dopo è materia dei sogni, fantascienza divenuta dolce realtà. I cinque ori di Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Massimo Stano, Antonella Palmisano e della 4x100 maschile (ancora Jacobs, Lorenzo Patta, Fausto Desalu, Filippo Tortu) hanno riscritto la storia azzurra di questo sport, scolpendo numeri che sembravano irraggiungibili e mai visti in passato.

Partiamo dal numero di ori, cinque appunto. Il precedente primato spettava ai tre di Mosca 1980 e Los Angeles 1984, edizioni segnate dai due boicottaggi. Una cifra che costituisce metà bottino dei successi dell'intera spedizione italiana in Giappone. Cinque trionfi in pochi giorni, uno in più di quelli ottenuti nelle precedenti otto Olimpiadi messe insieme in questo sport. Già, perchè da Seoul 1988 a Rio 2016 solamente Gelindo Bordin (maratona in Sudcorea), Ivano Brugnetti (20 km marcia, Atene 2004), Stefano Baldini (maratona, sempre in Grecia) e Alex Schwazer (50 km marcia a Pechino 2008) si erano messi un oro al collo. In generale, cinque medaglie in una volta sola le avevamo messe in bacheca solo a Berlino 1936, Londra 1948 e Los Angeles 1984 (7).

Spostandoci in campo maschile, i quattro successi di Tokyo non hanno precedenti. Il primato era di due, ottenuto ad Anversa 1920, Mosca 1980, Los Angeles 1984 e Atene 2004. Antonella Palmisano, invece, è solamente la quarta donna italiana in grado di vincere un oro olimpico e rompe un digiuno lungo 37 anni. Le altre? Ondina Valla (80 ostacoli, Berlino 1936), Sara Simeoni (salto in alto, Mosca 1980), Gabriella Dorio (1500, Los Angeles 1984). In campo femminile si tratta del primo successo nella marcia, la disciplina che di gran lunga ci ha portato più soddisfazioni. La vittoria della 30enne pugliese è la numero 10 per l'Italia del "tacco-punta": dal pioniere Ugo Frigerio (doppietta ad Anversa 1920 fra 3 km e 10 km), a Massimo Stano, eroe olimpico ventiquattrore prima di Palmisano. Dalla certezza marcia alla storica prima volta nei 100 metri. L'unica ad esserci riuscita era stata Giuseppina Leoni, bronzo a Roma 1960. In campo maschile, invece, nessuno era mai arrivato neanche in finale nella gara regina. Figuriamoci salire sul podio. Figuriamoci...

Se le cinque medaglie d'oro sono per forza di cose la punta dell'iceberg, plauso ulteriore meritano i numerosi record italiani registrati a Tokyo. Sono sette in tutto: Marcell Jacobs nei 100 metri, la 4x100 maschile, la 4x400 maschile, Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli, Daisy Osakue nel lancio del disco (eguagliato) e la 4x100 femminile, oltre alla debuttante 4x400 mista. Numeri incredibili, fenomenali, leggendari.

