Atletica

The Play: Larissa Iapichino tra record e il sogno Tokyo2020

Red Bull presenta il video “The Play”, dedicato a Larissa Iapichino, la teenager più in vista dello sport italiano. Larissa racconta diversi aspetti della sua vita: i record già conquistati e quelli ancora da raggiungere, i suoi idoli sportivi, cosa significa avere due genitori ex atleti e le speranze per il futuro, in particolare in vista di Tokyo.

00:05:36, 13/05/2021 A 10:13