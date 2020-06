Credit Foto From Official Website

Il primatista italiano dei 100 metri riprenderà la stagione 2020 sulla pista dove lo scorse anno registrò il tempo di 9"97 ventoso: si era fermato ai Tricolori Assoluti indoor del 23 febbraio ad Ancona dove vinse sui 60 metri. "Sono molto felice di poter tornare a gareggiare, non vedo l’ora", ha dichiarato.

Il rientro in pista è vicino per Filippo Tortu. Il primatista italiano dei 100 metri ha fissato la data del rientro e lo ha dichiarato durante la trasmissione 'Quelli che il calcio', su Rai2: "Esordirò a Rieti il 4 luglio nella seconda edizione della Fastweb Cup". Lo sprinter brianzolo che gareggia per le Fiamme Gialle, riprenderà la stagione sulla pista dove ha esordito nelle ultime due stagioni, correndo un 9.97 ventoso (+2.4) lo scorso anno e un 10.16 nel 2018.

A SprintNews ha poi detto: "È inutile dire che la pista del Guidobaldi è magica e tutti sanno la storia incredibile che si porta dietro. Sono molto felice di poter tornare a gareggiare, non vedo l’ora, e sono ancor più felice di poterlo fare in un posto che mi evoca il ricordo dell’anno scorso. Nessuna cornice avrebbe potuto essere migliore, anche perché Rieti è una città bellissima che mi piace molto".

Stavolta per Tortu non sarà il via della stagione ma una ripresa dopo il lockdown per la pandemia: il suo 2020 si era aperto con il successo ai Tricolori Assoluti indoor del 23 febbraio nei 60 metri di Ancona. L'obiettivo di quest'anno del finalista ai Mondiali di Doha 2019 sarà provare a scendere sotto i 10" e migliorare il proprio record italiano, quel 9"99 registrato nel giugno 2018 a Madrid.

