Tortu sfida Jacobs: "So di avere una buona occasione, vedrò di sfruttarla"

Credit Foto From Official Website

Dal nostro partner OAsport.it

Previsto grande spettacolo giovedì in quel di Savona. Si infiamma, in terra ligure, la sfida per la velocità italiana dell’atletica: nel Memorial Giulio Ottolia, nei 100 metri, a scontrarsi ci saranno Filippo Tortu e Marcell Jacobs, per la prima volta in stagione. I due migliori interpreti nella specialità regina in casa azzurra, ma non solo: presenti anche il 23enne francese Amaury Golitin, Fausto Desalu e Chituru Ali.

Atletica Filippo Tortu non si migliora in finale a Rieti: 10"31 sui 100, battuto da Safo-Antwi 04/07/2020 A 17:23

Tortu arriva carico all’appuntamento, nonostante un esordio non da sogno in quel di Rieti. Le parole alla FIDAL del sardo: “Arrivo molto tranquillo e sereno alla gara di Savona, determinato a fare decisamente meglio rispetto all’esordio di Rieti. Sono contento di aver fatto questo periodo di allenamento sulla pista di Olbia, lì ci si allena in maniera perfetta, è stato un bel periodo, insieme a me e al mio coach c’era anche il fisioterapista Matteo Pusceddu. A Savona so di avere una bella occasione e vedremo di sfruttarla, dato che quest’anno non ne capiteranno tantissime”.

Jacobs, invece, ha iniziato fortissimo sulla pista laziale, timbrando già un 10"21. “Posso solo fare meglio. E comunque a Rieti è stato il mio miglior esordio di sempre”.

Play Icon WATCH Bolt: “Ai Mondiali del 2015 Gatlin era favorito rispetto a me ma perse per la troppa pressione” 00:01:26

Atletica Tortu: "Voglio battere il crono di Lemaitre, il più veloce sprinter bianco" 25/06/2020 A 12:40