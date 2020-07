Usain Bolt: "Potrei tornare se il mio allenatore me lo chiedesse". Il Fulmine ci ripensa?

Dal nostro partner OAsport.it

Non ho intenzione di rimettermi a gareggiare ma se il mio coach me lo proponesse non potrei dirgli di no. E lo farei perché ho troppa fiducia in lui. Se ci credesse davvero, gli darei credito e comincerei a pensarci“. Parole di Usain Bolt, rilasciate in un’intervista video a Variety. Il più forte velocista di tutti i tempi, detentore dei record del mondo su 100 metri (9.58) e 200 metri (19.19), si è ritirato dopo i Mondiali 2017 e successivamente ha provato l’avventura nel calcio senza particolari fortune. L’icona dell’atletica leggera non si fa vedere in pista da tre anni ma è indimenticato nel cuore di tutti gli appassionati, ancora fiduciosi su un suo grandioso ritorno in attività a 33 anni.

Il giamaicano ritornerebbe ad allenarsi seriamente soltanto se Glen Mills, ex CT della Nazionale, glielo chiedesse a gran voce. Il 71enne si rivolgerà al Fulmine, capace di vincere otto ori alle Olimpiadi e undici titoli iridati? Usain Bolt ha proseguito: “Si gasa da morire quando mi rivede nei pressi di una pista, per questo cerco di stare alla larga il più possibile“. Il caraibico è diventato papà della piccola Olympia Lightning lo scorso 17 maggio: “Essere genitore è ben più difficile che centrare un primato del mondo. Nella sua prima settimana di vita mi sono ammalato, perché avevo paura di addormentarmi e così non ho chiuso occhio. Adesso, per fortuna, ho imparato a modificare le abitudini“. E se il Fulmine tornasse a correre per prepararsi in vista delle Olimpiadi di Tokyo rinviate al prossimo anno?

