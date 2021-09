Termina con un terzo posto finale il cammino della Nazionale italiana di baseball agli Europei di Piemonte 2021, con la formazione del Bel Paese che dopo la sconfitta contro Israele è comunque riuscita a salire sul podio, al termine di una finalina molto tirata contro la Spagna, risolta per 2-0.

Avvio di gara in cui si sono messi in mostra i due lanciatori, Tiago Da Silva per gli azzurri ed Elian Leyva per gli iberici, che per i primi tre inning hanno tenuto lontano gli avversari dalla terza base, senza dunque concedere corse. Nel quarto parziale la Spagna ha avuto una grossa possibilità, aprendo con i singoli di Oscar Angulo e Jesus Ustariz, raggiungendo la terza dopo un bunt. A questo punto la Nazionale hanno però fatto buona guardia, realizzando un double-play.

Nel settimo inning Matteo Bocchi ha preso il posto sul monte e ha subito avuto qualche problemino, con Gabriel Lino che ha guadagnato un doppio, venendo eliminato però proprio nella corsa verso casa base. A sbloccare il punteggio sono stati dunque gli azzurri, che proprio sul ribaltamento hanno piazzato due uomini sul diamante a seguito dei singoli di Vito Friscia e Alberto Mineo, con la base su ball di Leo Ferrini che coperto tutte le basi. A questo punto un walk e un lancio pazzo hanno permesso alla formazione di casa di volare sul 2-0.

Nel finale Bocchi è stato rimpiazzato da Alex Bassani, closer che ha svolto un lavoro egregio, costringendo all’errore Lesther Galvan, per poi eliminare anche Gabriel Lino per strike-out. L’ultima eliminazione è arrivata dunque su Yancarlo Franco, ancora dopo il terzo strike.

. L’Italia chiude dunque al terzo posto la rassegna casalinga, per un risultato comunque positivo, ma che lascia l’amaro in bocca per una semifinale persa contro Israele

