Un momento tranquillo in vacanza che si è quasi trasformato in tragedia per Alessandro Gentile, domenica mattina a Formentera. Il giocatore ex Olimpia, che ha chiuso il campionato a Brindisi, racconta così l’accaduto alla Gazzetta dello Sport: "Sono un miracolato, davvero non ho altre parole per fare una sintesi di quello che mi è successo - spiega -. Ha ceduto la ringhiera in legno della terrazza della villa che ho preso in fitto per alcuni giorni di vacanza, facendo un volo più o meno di quattro metri. Ero semplicemente appoggiato a questa ringhiera o forse sarebbe meglio dire corrimano, quando all’improvviso mi sono ritrovato giù. Una botta incredibile, tutto in una frazione di secondi, ho anche perso conoscenza, giusto per farvi capire il colpo preso".

Ad

Attimi di preoccupazione per gli amici e il fratello presenti con lui in vacanza, subito dopo l’incidente il giocatore è stato portato in ospedale dove ha trascorso la notte e proprio Ale tramite il suo Instagram ha rincuorato tutti quelli preoccupati per la sua salute con questo messaggio: "Nelle ultime ore sono uscite notizie molto allarmanti sulle mie condizioni di salute. Vorrei tranquillizzare tutti dicendo innanzitutto che sto bene. Purtroppo mentre mi trovato in vacanza sono stato vittima di un incidente domestico. Nulla di urgente. Nulla di grave”.

Serie A Gigi Datome resta a Milano: "Felice di proseguire con l'Olimpia" 6 ORE FA

I medici gli hanno diagnosticato la frattura della vertebra cervicale, ma neurologicamente è integro e restano solo alcune ammaccature per il corpo. Difficile al momento ipotizzare i tempi di recupero per rivederlo in campo, ma dopo alcuni sondaggi fatti dalla famiglia con specialisti del settore si potrebbe anche arrivare a uno stop di due-tre mesi, quindi pronto per l’inizio della prossima stagione agonistica. A noi non resta che fare un grosso in bocca al lupo al giocatore e augurargli una veloce guarigione.

Alessandro Gentile dal parcheggio del Forum: tripla assurda sulla sirena

NBA Summer League già finita per Banchero, Pajola ko coi Mavs 7 ORE FA