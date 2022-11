La T1 League, massima lega di Taiwan, è un torneo di sole 6 squadre. Ma, molto presto, potrebbe schierare ben due ex All-Star NBA. A una manciata di giorni dal debutto di Dwight Howard con i Taoyuan Leopards, il campionato taiwanese sarebbe in procinto di accogliere anche DeMarcus Cousins, ormai fuori dai radar della Lega più importante al mondo. Secondo diversi rumors d'oltreoceano, l'ex-centro dei Sacramento Kings sarebbe sul punto di firmare con un club della T1 League nel tentativo di ricostruirsi una carriera importante in Estremo Oriente. Le informazioni, ancora ufficiose, parlano di un team della parte meridionale dell'isola, identificabile nei Tainan TSG Ghosthawks o nei Kaohsiung Aquas.

DeMarcus Cousins lascerebbe così la NBA dopo 12 stagioni in cui ha tenuto 19.6 punti e 10.2 rimbalzi di media con quattro apparizioni all'All Star Game, le Finals disputate nel 2019 con Golden State e l'oro olimpico vinto nel 2016 a Rio de Janeiro. Lo scorso anno ha chiuso l'annata con i Denver Nuggets (31 partite a 13.9 minuti di media) senza però riuscire a guadagnarsi la conferma.

Con la coppia Howard-Cousins, la T1 League si trasforma improvvisamente in uno dei campionati più curiosi del mondo. Il torneo schiera già giocatori più o meno conosciuti, come Troy Williams (quattro stagioni in NBA e passato anche per Pesaro), Taylor Braun (altro ex-Pesaro), Samuel Deguara (centro di 230 cm della nazionale maltese cresciuto a Treviso), Diamond Stone (ex-Clippers) e Mindaugas Kupsas (ex-centro della nazionale lituana). Howard ha debuttato in una partita da 38 punti, 25 rimbalzi, 9 assist e 4 stoppate ma è stato oggetto di scherno sui social da Shaquille O'Neal: "È sempre stato un grande guerriero e non mi devo complimentare per questo. Credo sia normale che segni 30 punti contro un avversario di 170 cm. Questo campionato mi ricorda un po' il dopo-lavoro amatoriale in cui gioco il sabato. Bel lavoro, Dwight. Sono fiero di te".

Gli highlights della partita di debutto di Dwight Howard

