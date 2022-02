Gabriele Procida, Leonardo Totè e Mattia Udom sono i tre "tagli" operati da coach Meo Sacchetti alla vigilia della partenza per l'aeroporto di Reykjavik, rimandata a mercoledì mattina per cattive condizioni meteorologiche. Il roster azzurro si riduce così a 13 effettivi, con un'ulteriore esclusione prevista a ridosso del match che, giovedì sera, alle ore 21.00, vedrà la nostra nazionale scendere sul parquet di Hafnarfjordur per affrontare la selezione islandese nella terza partita delle qualificazioni ai Mondiali 2023.

I giocatori tagliati restano comunque a disposizione della Nazionale. In caso di infortuni, indisponibilità o ripensamenti tecnici, potranno essere richiamati e inseriti nel gruppo per la seconda gara contro l'Islanda, in programma domenica sera a Bologna (ore 20.30).

Il roster dell'Italia ridotto a 13 elementi

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#21 Matteo Imbrò (1994, 192, P/G, Nutribullet Treviso)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

La classifica del girone H

1. Russia (2-0), 2. Italia (1-1), 3. Islanda (1-1), 4. Paesi Bassi (0-2).

*Le prime tre si qualificano alla seconda fase.

