Cluj Napoca - Happy Casa Brindisi 104-94

1-4, vale la quarta sconfitta consecutiva e la sesta nelle ultime otto partite tra coppa e campionato. E le speranze della Happy Casa, ora, sono sempre più risicate. Brindisi non è più padrona del proprio destino: per artigliare una qualificazione in extremis al play-in, dovrà vincere a Holon nell'ultima gara del girone (mercoledì 22 dicembre, ore 18.00) e guardare ai risultati degli altri campi, incrociando le sorti con quelle del Darussafaka, con cui ha comunque vantaggio nello scontro diretto. La debuttante Cluj si avvicina ai playoff. Brindisi vede le speranze sempre più ridotte. La sconfitta sofferta in Transilvania inchioda la formazione di Frank Vitucci sul fondo del gruppo G con un record di, vale latra coppa e campionato. E le speranze della Happy Casa, ora, sono sempre più risicate. Brindisi non è più padrona del proprio destino: per artigliare una qualificazione in extremis al play-in, dovrà vincere a Holon nell'ultima gara del girone (mercoledì 22 dicembre, ore 18.00) e guardare ai risultati degli altri campi, incrociando le sorti con quelle del

Ad

Cluj non avrà una tradizione qualitativa a livello internazionale, ma ha saputo costruire una squadra con un mix di americani e giocatori dell'est-Europa di grande spessore. La rotazione è molto corta, a otto elementi, ma l'ottima chimica produce basket di qualità e quantità. L'attacco è una macchina da punti, capace di spaccare a ripetizione le maglie difensive di una Brindisi dalla concentrazione e aggressività ondivaghe. Basta un piccolo calo di attenzione, e Cluj è pronto a mitragliare il canestro: 65% da due, 44% dall'arco e un dominio netto a rimbalzo (35-24) con 11 extra-possessi offensivi.

Basketball Champions League Brindisi, ecco la prima vittoria: Darussafaka battuto 82-73 16/11/2021 A 21:55

Cluj balza presto sul +13 (22-9) incanalando la partita su binari ad altissimo ritmo. Brindisi accetta di giocare a viso aperto, e produce grande quantità di gioco, senza però riuscire a frenare l'attacco avversario. Ogni folata della Happy Casa, capace di rientrare fino al -2 dopo aver accusato un violento -16 nel secondo periodo, viene sistematicamente respinta al mittente. Patrick Richard segna canestri in ogni modo (23 punti), Elijah Stewart è una molla pronta esplodere (20+7 rimbalzi), Brandon Brown gestisce con regia sapiente (17+10 assist), Stefan Bircevic piazza giocate di classe (14+6 rimbalzi), Andrija Stipanovic mette fisico e potenza in vernice (15+7) e Dustin Hogue, dalla panchina, porta la sua classica dose di testosterone puro (12 punti con un insolito 2/2 dall'arco).

Nonostante ottime percentuali nel tiro dall'arco (15/27), vero fattore che le permette di non affogare nelle difficoltà del secondo periodo, Brindisi paga la scarsa consistenza difensiva e la serata sottotono di Nathan Adrian (soltanto 3 punti in 31') e Wes Clark (0 da titolare). Lucio Redivo (21 punti) accende scintille dalla panchina indossando le vesti di trascinatore in un primo tempo complicatissimo, e mette in movimento sia Nick Perkins (26 punti, ultimo ad alzare bandiera bianca) che Josh Perkins (16+7 assist ma calato con il trascorrere dei minuti). Raphael Gaspardo emerge nella ripresa dopo un approccio debole (17) mentre Mattia Udom saluta anzitempo per un doppio antisportivo in un finale acceso.

Cluj : Brown 17, Richard 23, Stewart 20, Bircevic 14, Stipanovic 15; Hogue 12, Guzman 3, Colceag, Kuti. N.e.: Grasu, Lapuste, Pasca. All.: Silvasan.

: Brown 17, Richard 23, Stewart 20, Bircevic 14, Stipanovic 15; Hogue 12, Guzman 3, Colceag, Kuti. N.e.: Grasu, Lapuste, Pasca. All.: Silvasan. Brindisi: J. Perkins 16, Clark, Gaspardo 17, Adrian 3, N. Perkins 26; Redivo 21, Carter, Chappell 9, Udom, Zanelli 2. N.e.: Visconti, Ulaneo. All.: Vitucci.

Serie A Highlights: Reggio Emilia-Brindisi 72-56 12/12/2021 A 20:21