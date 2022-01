Grande successo europeo per la Nutribullet Treviso, che vince gara-1 dei Play-in di Basketball Champions League e si porta 1-0 nella serie contro il Lavrio Megabolt. La squadra di coach Max Menetti si gode le ottime prove dei suoi giocatori-chiave e rifila un netto 87-72 al club allenato da Christos Serelis, in cui milita anche Corey Sanders, giocatore visto in Italia con la maglia di Trieste. La vittoria matura grazie soprattutto alle prove dei "tenori" di Treviso, con DeWayne Russell che si conferma playmaker forse fuori categoria per il livello medio della competizione, chiudendo con 18 punti e 8 assist. Lo stesso ragionamento può valere per Henry Sims, autore di 22 punti e 8 rimbalzi in meno di 27' effettivi sul parquet del PalaVerde. Il centro statunitense pecca forse d'incostanza, ma quando vuole sa essere debordante anche in ambito europeo ed è fondamentale nello scacchiere di coach Menetti.

Stupendo assist no-look di Russell per Sims

Treviso è così avanti 1-0 nella serie contro il club greco e avrà il match point già in occasione della trasferta del 18 gennaio, nella cornice del Peace and Friendship Stadium del Pireo di Atene. La sfida, in programma per le ore 18:30 italiane, sarà trasmessa da RaiSport, oltre che visibile sul consueto canale YouTube della Champions League, potrebbe essere così decisiva per l'accesso ai gironi dei sedicesimi di finale. La vincente di questa serie verrà infatti inserita nel Gruppo J, insieme a BAXI Manresa, Tofas Bursa e una tra Darussafaka e Hereda San Pablo Burgos. Prima di rituffarsi in Europa, Treviso dovrà però affrontare la corazzata Virtus Segafredo Bologna nell'anticipo dell'ultimo turno del girone d'andata di Serie A: gara in programma sabato 15 gennaio alle ore 20:00, con diretta TV su Eurosport 2 e LIVE-Streaming su Discovery+.

