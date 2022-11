0-3 e ora si fa dura. Il Banco resta inchiodato a fondo classifica al termine del girone d'andata della prima fase di Champions League, piegato dall'ottimo approccio di Digione e dalla capacità della squadra francese di resistere a ogni tentativo di rimonta dopo il +10 toccato alla fine del primo quarto (31-21). Sassari, che tornerà in campo in coppa contro il Paok Salonicco martedì 29 novembre, dopo la sosta per le nazionali, avrà bisogno di vincere almeno due partite delle ultime tre per qualificarsi al play-in e tenere vive le speranze di passaggio alla seconda fase del torneo.

Ad

Digione (ora 2-1 in classifica) si regge sulla qualità al ferro di Gavin Ware, MVP con 23 punti, 8 rimbalzi e 11/14 al tiro. Guizzante anche Markis McDuffie (13 punti con 6/10), vecchia conoscenza del nostro campionato per l'esperienza dello scorso anno a Napoli, e gli assist della coppia composta da David Holston (8) e Jonathan Rousselle (6), decisivi nel riaprire la forbice nella seconda metà del quarto periodo.

Basketball Champions League Sassari collassa nella ripresa contro il Paok, secondo ko consecutivo 19/10/2022 ALLE 18:36

Sassari riesce a rientrare a -1 all'intervallo lungo (45-44) dopo essere scivolata anche a -11 nel secondo periodo, aggancia a quota 54 ma è l'ultima fiammata prima che la squadra francese riesca a riprendere in mano la partita. Costano care le 20 palle perse e la scarsa percentuale dall'arco (5/23, 22%). Non basta la miglior partita stagionale di Chinanu Onuaku in Champions, protagonista all-around con 20 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, così come gli squilli di un Jamal Jones sempre più in crescita su entrambi i lati del campo (17 punti, 5 rimbalzi, 8/9 da due).

JDA Digione-Banco di Sardegna Sassari 88-80

Digione : Brembly 13, Holston 8, McDuffie 13, Ware 23, Hrovat 9; Ducoté 6, Alingue, Loum 2, Rousselle 4, Simon 10. N.e.: Gauthier. All.: Markovic.

: Brembly 13, Holston 8, McDuffie 13, Ware 23, Hrovat 9; Ducoté 6, Alingue, Loum 2, Rousselle 4, Simon 10. N.e.: Gauthier. All.: Markovic. Sassari: Robinson 11, Gentile 2, Bendzius 10, Jones 17, Onuaku 21; Chessa 6, Devecchi, Diop, Kruslin 8, Nikolic 5. N.e.: Raspino. N.e.: Gandini. All.: Bucchi.

Serie A La Virtus Bologna batte Sassari in rimonta 74-69: gli highlights in 120" IERI ALLE 21:58