A due minuti dalla fine del primo tempo, Sassari sembra in solido controllo. La scintilla innescata da Ousmane Diop (15 punti in 14 minuti dalla panchina) gira l'inerzia di un avvio tentennante, fatto di tanto incertezze ed errori. Il tabellone dice +11 (30-41), con la difesa del Paok totalmente aperta a centro-area e coach Lykogiannis costretto a un time-out puramente psicologico. Ma tutte le certezze ritrovate si sciolgono al rientro dagli spogliatoi. Spazzate via da un vento di burrasca che trasforma la Dinamo in un inerme sparring-partner.

Il Paok cambia volto nell'intervallo lungo. Torna in campo con aggressività e fisicità. Alza ritmo e pressione difensiva. E anche l'attacco trova fluidità ed efficacia appoggiandosi sulla qualità del gioco espresso nella propria metacampo. Sassari, colpevole di un rientro molle e deconcentrato, viene spazzata via da un parzialone di 16-2, antipasto di un terzo periodo infernale da 28-9. Ora è coach Piero Bucchi a doversi vestire da psicologo. Ma il dramma, ormai, è troppo forte per essere arginato.

La Dinamo non si rialza più. Ammassa palle perse (21), crolla sotto percentuali risicate dall'arco (3/20, 15%), e allenta le maglie difensive a un livello quasi stucchevole per una competizione europea. L'area si trasforma in una voragine. E sul perimetro impazzano i tiratori. Il Paok chiuderà con 11/31 da tre (35%), e quando anche l'abbozzo di difesa 3-2 concede due triple consecutive dalla punta, è chiaro che il problema mentale è ormai insuperabile. Sassari incassa colpo su colpo senza quasi reagire, concede 53 punti nel solo secondo tempo (contro i 25 segnati) e alla sirena si ritrova sprofondata a -20. Un deficit tremendo anche e soprattutto in ottica doppio-confronto, l'arma a cui ora la Dinamo dovrà affidarsi per cercare di recuperare posizioni in classifica dopo lo 0-2 iniziale.

La buona prestazione di Diop raccoglie poco altro dal resto del gruppo. Chinanu Onuaku (13+13 rimbalzi, 6 dei quali offensivi) fa da punto di riferimento in un buon primo tempo prima di perdersi nella marea negativa. Gerald Robinson (10) aggiusta le cifre soltanto nel quarto periodo, a partita segnata. Eimantas Bendzius (7 con 3/10 dal campo) assume sembianze ectoplasmatiche in una ripresa molto nervosa. Jamal Jones (3 punti in 20 minuti) resta ancora oggetto misterioso. Aleksej Nikolic (11 con 8/8 dalla lunetta) trascina una panchina sempre molto corta, ulteriormente azzoppata dal rientrante Stefano Gentile, inchiodato a 0/4 al tiro.

Sassari tornerà in campo domenica 23 ottobre alle ore 12.00 per il quarto turno di campionato ospitando la Dolomiti Energia Trentino, mentre il prossimo appuntamento di coppa è fissato per martedì 1° novembre, con la trasferta francese di Digione. Perdere non è più contemplabile.

PAOK Salonicco - Banco di Sardegna Sassari 88-68

Paok : Franke 13, Renfro 12, Saloustros, Margaritis 5, Riley 19; Darko-Kelly 7, Hands 17, Christidis, Kamperidis, Polley 12, Slaftsakis, Tsiakmas 3. All.: Lykogiannis.

: Franke 13, Renfro 12, Saloustros, Margaritis 5, Riley 19; Darko-Kelly 7, Hands 17, Christidis, Kamperidis, Polley 12, Slaftsakis, Tsiakmas 3. All.: Lykogiannis. Sassari: Bendzius 7, Kruslin 9, Onuaku 13, Robinson 10, Jones 3; Gentile, Diop 15, Gandini, Nikolic 11. N.e.: Raspino, Devecchi, Chessa. All.: Bucchi.

