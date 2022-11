La Dinamo Sassari si sblocca in campo europeo ed ottiene la prima vittoria nell’EuroCup 2022-2023. Un successo arrivato in casa contro i greci del Paok per 82-78 e che permette ai sardi di rimanere in corsa per il passaggio del turno. Era una missione quasi impossibile recuperare il -20 dell’andata, ma la Dinamo doveva vincere e lo ha fatto, raggiungendo in classifica proprio i greci a due partite dal termine della prima fase.

Ottima prestazione di Eimantas Bendzius, miglior marcatore tra le Dinamo con 18 punti. Importantissima anche la doppia doppia di De’Shawn Stephens, che ha messo a referto 15 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra anche Gerald Robinson (14) e Jamal Jones (10). Al Paok non sono bastati i 20 punti di Jalen Riley e i 19 di Jaylen Hands.

Una Dinamo molto convincente in avvio di partita. I sardi allungano tra le fine del primo e la metà del secondo quarto, toccando il +14 (33-19). I greci si avvicinano, ma all’intervallo la squadra di Bucchi è comunque avanti di dieci punti (40-30). Il Paok tenta la rimonta nel secondo tempo e rosicchia punto dopo punto, arrivando fino sul -1 a trenta secondi dalla fine. Nella lotta dei liberi ci sono degli errori in casa Sassari, ma il Paok non trova la tripla del sorpasso con Hands. Bendzius poi chiude la partita dalla lunetta, regalando la vittoria alla Dinamo.

Banco di Sardegna Sassari - PAOK Salonicco 82-78

Sassari : Jones 10, Robinson 14, Kruslin 3, Stephens 15, Bendzius 18; Devecchi, Treier 4, Gentile 7, Diop 5, Nikolic 6. N.e. Gandini, Chessa. All.: Bucchi.

: Jones 10, Robinson 14, Kruslin 3, Stephens 15, Bendzius 18; Devecchi, Treier 4, Gentile 7, Diop 5, Nikolic 6. N.e. Gandini, Chessa. All.: Bucchi. PAOK: Franke 6, Riley 20, Margaritis 4, Saloustros 6, Renfro 8; Tsiakmas, Hands 19, Polley 15, Slaftsakis, Christidis. N.e.: Kamperidis, Sarikopoulos. All.: Lykogiannis.

