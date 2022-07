L’attesa sta per finire. Gli impegni importanti si avvicinano sempre di più e il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco ha dunque diramato la lista dei convocati per il training camp che si svolgerà dal 3 al 10 agosto a Pinzolo, in Val Rendena.

Saranno ben 17 gli atleti che saranno a disposizione del nuovo coach dell’Italia e rispetto alla squadra che ha sconfitto i Paesi Bassi lo scorso 4 luglio ci saranno alcuni nuovi volti.Ritorneranno infatti Danilo Gallinari e Nicolò Melli (al rientro dunque con la maglia azzurra dopo i Giochi Olimpici della scorsa estate), oltre a Nico Mannion, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo.

In seguito al training camp in Trentino, gli azzurri si trasferiranno a Bologna per l’amichevole del 12 agosto contro la Francia. Quattro giorni più tardi ci sarà un nuovo match contro i transalpini, questa volta a Montpellier, e poi il 19-20 agosto sarà il turno del torneo di Amburgo (semifinale contro la Serbia il 19 agosto e match di chiusura contro Germania o Repubblica Ceca il 20 agosto). infine, il programma pre-Europeo si concluderà con le sfide valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2023: il 24 agosto ci sarà la partita contro l’Ucraina (in una sede da definire) e il 27 contro la Georgia (al PalaLeonessa di Brescia).

I convocati di Pozzecco

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A)

#50 Gabriele Procida (2002, 201, G/A)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A)

Atleti a disposizione

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P)

#25 Alessandro Lever (1998, 208, A/C)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A)

#40 Luca Severini (1996, 204, A)

#43 Leonardo Arinze Okeke (2003, 206, C)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A)

