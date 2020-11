Basket

Basket Champions League, highlights: Bakken Bears-Sassari 84-91

Tre su tre per il Banco di Sardegna Sassari che vince anche in Danimarca coi Bakken Bears, fanalino di coda del gruppo A, e resta imbattuta in Champions League. La Dinamo, reduce dai ko in campionato contro Trento e Brindisi, si riscatta nella trasferta ad Aarhus.

00:02:48, 9 Visualizzazioni, un' ora fa