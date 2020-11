Bakken Bears - Banco di Sardegna Sassari 84-91

Tre su tre per il Banco di Sardegna Sassari che vince anche in Danimarca coi Bakken Bears, fanalino di coda del gruppo A, e resta imbattuta in Champions League. La Dinamo, reduce dai ko in campionato contro Trento e Brindisi, si riscatta nella trasferta ad Aarhus e la spunta nonostante le assenze di Toni Katic, non ancora tesserato, e di coach Gianmarco Pozzecco, bloccato in hotel da un malessere e sostituito degnamente dal vice Edoardo Casalone. Successo meritato e di squadra, come indicano i sei uomini in doppia cifra: spiccano le prove di Miro Bilan, 19 punti e 11 rimbalzi, e Justin Tillman, 15, 7 dei quali in avvio di ultimo periodo; spicca l'11 su 21 da tre mentre non costano troppo caro i 15 rimbalzi offensivi concessi ai danesi. Viceversa i Bears restano a galla più possibile, non sfigurano troppo nell'esordio casalingo, ma le rotazioni sono troppo corte alla fine per vincere: inutili i 17 punti di Ongwae, i 18 di Peterson e la prova monstre da 22 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate con due soli errori al tiro (10 su 12) di DeShawn Stephens, lo scorso anno in Italia tra Fortitudo Bologna e Scafati.

Sassari è uno show, Bendzius e Kruslin a segno

Nel primo periodo la gara è godibile, i Bears rispondono colpo su colpo alla Dinamo che tocca anche il +6, ma al primo riposo Sassari conduce di un solo punto, 26-25. Nel secondo quarto le quattro bombe di Spissu e Bilan valgono lo strappo sul +11 (42-31), i Bakken Bears però replicano con Ongwae e Diouf, poi Peterson ed Evans fanno addirittura -3, e all'intervallo il vantaggio del Banco di Sardegna è 49-43 con tre liberi di Bendzius. Nella ripresa Sassari gioca sul velluto, Kruslin, Spissu e Bendzius colpiscono da tre per il +14, poi ancora Kruslin realizza il jumer del massimo vantaggio sul +16, 61-45. Sembra chiusa ma Darboe e Stephens riducono il divario, Ongwae segna da tre sulla sirena del periodo per il 60-69 al 30', e ancora Darboe segna la bomba del -6 in avvio di ultimo quarto.

Sassari non perde però del tutto la bussola, trova un ottimo Justin Tillman che segna 7 punti praticamente filati e riporta i suoi a +11, subito dopo +13 col primo canestro di Stefano Gentile. I Bears si affidano al solo Stephens che porta la squadra fino al -7 (76-83), da lì per non va oltre, la Dinamo resiste e chiude il conto tornando a +12 con due canestri di Gentile. Il finale è 91-84, con Ongwae che segna da tre per il -7 in chiave doppio confronto.

Il Banco di Sardegna tornerà sul parquet domenica alle 12 in casa della Vanoli Cremona mentre in Champions giocherà tra quasi un mese sempre contro i Bakken Bears, mercoledì 16 dicembre al PalaSerradimigni.

: Stephens 22, Cosey, Evans 10, Diouf 5, Ongwae 17, Mollgaard ne, Harbo ne, Darboe 9, Jukic ne, Sahlertz 3, Laerke ne, Peterson 18. All. Wich. Sassari: Bilan 19, Bendzius 14, Burnell 11, Spissu 9, Devecchi, Tillman 15, Kruslin 11, Gentile 10, Re, Gandini ne, Treier 2. All. Casalone (Pozzecco assente).

San Pablo Burgos - Happy Casa Brindisi 93-71

Dopo otto vittorie di fila, 7 in Serie A e una in Champions League in casa col Darussafacka, si ferma la corsa della Happy Casa Brindisi che perde nettamente 93-71 in Spagna contro il San Pablo Burgos nel recupero della prima giornata del girone H. La squadra di Frank Vitucci, ancora senza Derek Willis, si arrende nel secondo tempo dove invece gli spagnolo riescono a cambiare marcia e a riscattare così lo scivolone sul campo di Ostenda. La Happy Casa paga ben 15 palle perse, il doppio degli avversari (8), soprattutto chiude con un disastroso 5 su 19 da tre: il migliore è D'Angelo Harrison, 23 punti con 15 su 15 ai liberi e 7 rimbalzi, in doppia cifra anche Bell e Perkins, 12 e 11 punti. Per il Burgos, formazione campione in carica della BCL dopo il trionfo di qualche settimana fa ad Atene, spiccano i 21 punti di McFadden e i 16 dell'ex bresciano Ken Horton.

Thompson decolla e schiaccia sulla difesa di Burgos

Il match è equilibrato in avvio, il primo periodo va archivio sul 28-25 per Burgos, poi nel secondo quarto gli spagnoli provano la fuga e scappano sul +12, 49-37. Brindisi riesce a restare a galla grazie a Harrison che segna 6 punti in un 8-0 che permette alla Happy Casa di andare al riposo lungo sul -4, 49-45. Dopo l'intervallo gli ospiti escono con le polveri bagnate mentre Burgos ha più birra e pizza un break di 11-0 per portarsi a +15 sul 66-51 grazie ai canestri, tra gli altri, di Renfroe e McFadden. Brindisi chiude il periodo a -14 (68-54) e di fatto la gara va in archivio perchè la squadra di Vitucci non riesce a mai a scendere sotto il -10 (76-66), poi negli ultimi 4' minuti cede di schianto e permette a Burgos di dilagare fino a +23 (91-68).

Brindisi tornerà in campo domenica alle 19.30 in casa contro Brescia in campionato mentre in Champions sarà mercoledì 9 dicembre in Belgio contro Ostenda.

Burgos : Benite ne, Queeley, Barrera, Salvo 4, McFadden 21, Rivero 10, Cook 9, Horton 16, Kravic 10, Renfroe 13, Sakho 6, Rabaseda 4. All. Penarroya.

: Benite ne, Queeley, Barrera, Salvo 4, McFadden 21, Rivero 10, Cook 9, Horton 16, Kravic 10, Renfroe 13, Sakho 6, Rabaseda 4. All. Penarroya. Brindisi: Krubally 2, Zanelli 4, Harrison 23, Visconti, Gaspardo 8, Thompson 8, Cattapan, Udom 3, Bell 12, Perkins 11. All. Vitucci.

Highlighs: Burgos-Brindisi 93-71

