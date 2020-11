Basket

Basket, Champions: Sassari è uno show, Bendzius e Kruslin a segno

A tratti Sassari è uno spettacolo per gli occhi contro i Bakken Bears: le azioni che portano ai canestri di Bendzius e Kruslin sono una delizia per come la palla viene mossa.

00:00:54, 1 Visualizzazioni, 33 minuti fa