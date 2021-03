Cominciano con una sconfitta i Playoffs di Basketball Champions League per il Banco di Sardegna Sassari . Al PalaSerradimigni la squadra di coach Pozzecco deve infatti cedere il passo al Casademont Saragozza , complice la grande prova balistica del club spagnolo ( 17/32 da 3 , 6/6 del solo Jonathan Barreiro). Se l’inizio di Sassari sembra molto promettente, soprattutto grazie a buone transizioni offensive, il break di 2-17 mette in luce tutte le qualità offensive del Casademont e costringe coach Pozzecco al timeout. I ritmi sono elevatissimi, col club spagnolo che prende tiri ben costruiti nei primissimi secondi di ogni possesso, sfruttando anche le doti balistiche del duo Dylan Ennis-Elias Harris (6-17 a metà 1° quarto). Tryggvi Hlinason fa soffrire tremendamente Miro Bilan , vanificandone le abilità nel gioco in post (2/7 al tiro e 3 stoppate subite per il centro croato), ma è tutta la difesa di coach Hernandez a impressionare per qualità e quantità. Marco Spissu prende allora per mano i compagni, sparando 2 bombe consecutive per il provvisorio -5, mentre Toni Katic chiude in crescendo il quarto per il 19-23 al 10’ . In apertura di frazione successiva, gli ospiti riprendono però a bombardare da oltre l’arco dei 6.75, con un Barreiro in versione go-to-guy . Il Banco di Sardegna prova la soluzione col doppio lungo (Bilan e Happ contemporaneamente sul parquet) e un po’ di zone in fase difensiva, ma le palle perse ne limitano il tentativo di rimonta ( 29-35 al 15’ ). Barreiro è sempre micidiale nel punire qualsiasi disattenzione difensiva biancoblu, coronando un break che lancia Saragozza sul +10 (35-45). Nel finale di 1° tempo Sassari riesce a ricucire ancora un minimo le distanze, ma Wiley punisce coi piazzati dalla media e al 20’ di gioco è 40-47 Saragozza.

In apertura di ripresa il gioco è molto frammentato a causa dei continui falli spesi dal Casademont, ma i padroni di casa non riescono ad approfittare granché dei viaggi in lunetta così ottenuti. Rasheed Sulaimon è l’unico giocatore ospite capace di mettere in crisi la difesa della Dinamo, ma tanto basta per tenere a debita distanza la squadra di coach Hernandez a metà 3° quarto (47-54). La precaria condizione fisica di molti giocatori di Sassari emerge in tutta la sua evidenza, mentre Sulaimon (11 nel 3° quarto) non perdona e spara 2 bombe in serie per il +13. Nel finale di frazione sono ancora i turnovers a causare danni per la squadra di coach Pozzecco, perché in contropiede gli avversari piazzano canestri comodi per il 55-72 al 30’. Spissu non è però giocatore che si tira indietro quando c’è da lottare e, ben coadiuvato da Bilan, corona un break che riporta a -8 la Dinamo (69-77). La fretta ritorna a essere cattiva consigliera per il Banco di Sardegna, che, per eccessiva foga, getta al vento qualche possesso importante e scivola nuovamente sotto le bombe avversarie (73-90 al 37’). Nei minuti finali la coppia Spissu-Bilan prova nuovamente un ultimo, disperato, tentativo di rimonta, ma Saragozza non fa sconti. MVP Barreiro (26 con 6/6 da 3), mentre Spissu chiude con 24 e 8 assist e Bilan con 26 e 9 rimbalzi.