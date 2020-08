Daye e Markovic guariti dal Covid: i giocatori di Venezia e Virtus potranno tornare ad allenarsi

Dal nostro partner OAsport.it

Buone notizie per Umana Reyer Venezia e Segafredo Virtus Bologna. Le due squadre potranno presto riabbracciare l'una Austin Daye e l'altra Stefan Markovic: entrambi i giocatori hanno ottenuto l'idoneità a tornare ad allenarsi dopo che erano risultati positivi al Covid al rientro in Italia per la preparazione in vista della nuova stagione.

Due settimane fa era risultato positivo il californiano della Reyer, appena rientrato in Italia. Dopo le due settimane di quarantena, un nuovo tampone ne ha accertato la negatività e l'ala potrà rimettersi a lavorare in vista della Supercoppa italiana che partirà il prossimo 27 agosto (Venezia comincia il 30 agosto contro Treviso).

La positività di Stefan Markovic, invece, è stata rivelata dalla Virtus Bologna soltanto nella scorsa settimana, quando la società emiliana aveva annunciato che il play serbo era risultato “debolmente positivo al Covid”. Markovic non era dunque partito insieme ai compagni per il ritiro di Folgaria, ma ora potrò rientrare in gruppo dopo il secondo tampone negativo consecutivo. Anche lui lavorerà per esserci al debutto, con la Virtus che affronterà il prossimo 29 agosto la Vanoli Cremona il 29 agosto in Supercoppa.

