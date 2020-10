A cura di Marco Arcari. Non conosce ostacoli, per ora, il cammino di Trento in EuroCup. La squadra allenata da Nicola Brienza espugna il parquet di Nanterre e fa 3/3, centrando così il primato del Gruppo D. La Dolomiti Energia parte soffrendo molto la presenza e la fisicità di Alpha Kaba (6-2), ma poi si scioglie in fase offensiva e comincia a macinare grandi giocate e punti in rapida successione. Tyler Stone, ex-Brindisi, e Isaia Cordinier martellano però dalla distanza (6 a testa per il duo di Nanterre) e così al 7’ i padroni di casa sono sul 15-9. Brian Conklin, con 6 punti consecutivi, e le triple, lanciano ulteriormente la squadra di coach Donnadieu, che corona un break di 9-0 e chiude il 1° quarto in netto vantaggio (24-13). Trento inizia decisamente meglio il 2° quarto, trovando un mini-parziale di 0-5, e ritrova Luke Maye (gravato di 2 falli nel periodo iniziale) per i canestri della rimonta e la bomba del sorpasso (28-29) al 16’. Nanterre fatica molto di più a muovere la palla e a trovare canestri facili nel pitturato avversario, oltre a incassare un break complessivo di 0-11. Tocca allora a Chris Warren piazzare 5 punti in fila per rilanciare i padroni di casa e interrompere il buon momento degli ospiti (33-31 al 18’), costringendo coach Brienza al timeout. Gary Browne chiude però il primo tempo con 2 grandi canestri in rapidissima successione (12 nel 2° quarto per lui) e così al 20’ Trento è nuovamente avanti (35-36), complice anche un’ottima fase difensiva in tanti possessi.