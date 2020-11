A cura di Davide Fumagalli. La campagna di Russia è un capolavoro per la Segafredo Virtus Bologna che vince 89-83 a Krasnodar nel big match con la Lokomotiv Kuban nel Round 7 di Eurocup, resta imbattuta (6-0) e ipoteca il passaggio alle Top 16. Una prova maiuscola per la squadra di Sasha Djordjevic che, pur senza Markovic e Abass, fanno il colpaccio trascinati da un maestoso Milos Teodosic, 29 punti, al massimo in carriera nel torneo e in maglia Virtus; molto bene anche Tessitori, 15 con 7 rimbalzi, Pajola, 12 con 6 rimbalzi, 4 assist e 2 recuperi (0 perse) e 10 a testa per Weems e Gamble, in una serata non facile al tiro da fuori per la Segafredo come dimostra il 7 su 25 finale (compensato però dal 57% da due). Seconda sconfitta in Eurocup, entrambe con Bologna, per il Kuban a cui non bastano 13 triple e la vittoria a rimbalzo (40 a 36) per compensare le troppe palle perse, 20, e un non clamoroso 42% all'interno dell'arco: il migliore è Kevin Hervey, 21 punti con 5 bombe, bene Crawford, 15, a fiammate Alan Williams, 15 con 18 rimbalzi ma anche 5 perse, e l'ex milanese Kalnietis, 12 punti e 11 assist con 4 su 4 da tre.