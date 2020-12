Bourg-en-Bresse - Umana Reyer Venezia 87-59

Serata da dimenticare per l'Umana Reyer Venezia che crolla 87-59 sotto i colpi del Bourg-en-Bresse nel recupero del Round 8 di Eurocup, la prima di due gare in due giorni consecutivi al Taliercio. La squadra di De Raffaele, formalmente in trasferta, paga le tantissime assenze e non riesce di fatto a tenere il passo dei francesi, già con un margine in doppia cifra a fine primo quarto (27-16): i lagunari, privi di De Nicolao, Tonut, Cerella, Mazzola e Watt, fuori per Covid o infortuni, patiscono la maggior fisicità e prontezza degli ospiti che hanno cinque giocatori in doppia cifra - spiccano Andjusic con 21 punti, Allen e Peacock con 13 -, vincono nettamente la lotta a rimbalzo, 41-30, e hanno 37 punti dalla panchina rispetto ai 12 dell'Umana. Per Venezia serataccia al tiro da tre, 5 su 27, e ben 16 palle perse: il migliore è Bramos, 13 punti, in doppia cifra anche Daye, 12, e Chappell, 10. Le due squadre si ritroveranno domani sera, mercoledì 3 dicembre, sempre al Taliercio, per il recupero del Round 3: palla a due alle 18.30.

EuroCup Casarin-Possamai-Biancotto, benzina verde per Venezia UN' ORA FA

Casarin-Possamai-Biancotto, benzina verde per Venezia

La gara resta in equilibrio fino al 10-9 per la Reyer firmato da Fotu, poi Bourg piazza un break di 11-0 con Allen e una bomba dell'ex varesino Scrubb, e i francesi scappano per il 27-16 del primo quarto con 5 punti consecutivi di Pelos. Nel secondo periodo Stone prova a tenere a galla Venezia, ma Bourg ha rotazioni più ampie e tanti giocatori in ritmo: Asceric, Courby e Pelos colpiscono da fuori, e i francesi arrivano a +17 (38-21). Il match pare segnato ma ancora Stone, Chappell e Bramos accorciano per il -13 con cui si torna negli spogliatoi, 47-34.

Nella ripresa la musica non cambia, Daye segna il momentaneo -11 con un bel gancio, poi Allen risponde con 5 punti in fila per il +19, Andjusic segna dall'arco e Scrubb replica per il +23 sul 66-43. Al 30' è 71-46, poi nell'ultimo periodo De Raffaele dà spazio anche ai giovani Biancotto e Possamai, oltre a Casarin, che trovano i primi punti in Eurocup e mettono esperienza in cascina. Intanto Boug dilaga, tocca anche il +30 sull'87-57, poi il finale è 87-59. Un risultato che complica la strade verso le Top 16 dell'Umana Reyer, quinta nel gruppo A con 2-4 alle spalle di Badalona (5-2), Kazan (5-3), Bourg (4-2) e Partizan (4-3).

Bourg : Allen 13, Rey ne, Benitez, Courby 7, Wright 2, Asceric 6, Pelos 11, Peacock 13, Dary-Sagnes, Scrubb 10, Omic 4, Andjusic 21. All. Vucevic.

: Allen 13, Rey ne, Benitez, Courby 7, Wright 2, Asceric 6, Pelos 11, Peacock 13, Dary-Sagnes, Scrubb 10, Omic 4, Andjusic 21. All. Vucevic. Venezia: Casarin 6, Stone 8, Bramos 13, Daye 12, Vidmar 2, Chappell 10, D’Ercole ne, Possamai 2, Biancotto 2, Fotu 4. All. De Raffaele.

Highlights: Bourg-Venezia 87-59

Serie A La Reyer ha 7 giocatori, ma giocherà domenica contro Milano 20/11/2020 A 09:46