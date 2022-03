15-8 al 7' - Due grandi giocate di Cordinier, una su lancio di Shengelia, danno il +10 alla Virtus sul 15-5. Le due bombe di Balcerowski e Slaughter rimettono in scia Gran Canaria, squadra contro cui non puoi abbassare la guardia. Intanto entra Pajola e si fa pizzicare con due palle perse.

11-2 al 4' - Partenza lanciata della Virtus e Fisac obbligato al timeout. La tripla di Hackett, la gran stoppata in rimonta di Cordinier su Ennis e il canestro al ferro in transizione di Weems portano la Segafredo a +9 contro un Gran Canaria che deve ancora segnare dal campo.

Ad

6-0 al 2' - Tre azioni in post basso e tre canestri di Bologna: dopo quello di Shengelia per sbloccare il risultato, lo imitano Hackett e Kyle Weems. Gran Canaria ancora ferma a quota zero.

EuroCup Virtus Bologna-Gran Canaria in diretta TV e LIVE-Streaming IERI A 14:35

2-0 al 1' - Inizia la gara a Bologna e la Virtus va a segno nel primo possesso con Shengelia che attacca il centro dell'area e realizza col semi-gancio.

Squadre in campo alla Segafredo Arena: ancora assente Milos Teodosic nella Virtus che parte in quintetto con Hackett, Cordinier, Weems, Shengelia e Jaiteh, rientrato dopo il turno di riposo con Reggio Emilia. Per Gran Canaria partono Ennis, Slaughter, Brussino, Shurna e Balcerowski, centro polacco classe 2000 da tenere d'occhio.

All'andata fu un dominio per gli spagnoli che vinsero 100-80 con un quarto periodo da 29-15: per la Virtus ci furono 17 punti di Weems, 16 di Belinelli e 15 con 13 assist di Teodosic, che dovrebbe rientrare dopo aver saltato le ultime due partite.

Nell'ultima sfida la Virtus ha vinto nettamente 83-61 a Patrasso col Promitheas grazie anche al miglior Cordinier della stagione, autore di 22 punti. Anche Gran Canaria ha avuto vita facile travolgendo 84-64 il Buducnost per la sia terza vittoria di fila in Europa. La formazione di Porfirio Fisac ha dimostrato di essere attrezzata per sognare la vittoria finale, com quattro giocatori in doppia cifra di media e un trascinatore come Dylan Ennis che viaggia a 15 punti di media.

La squadra di Sergio Scariolo ha vinto tre delle ultime quattro gare europee e in queste due partite restanti si giocherà il quarto posto con Buducnost e Ulm, tutte appaiate con un record di 9-7: fondamentale chiudere nei primi quattro posti per avere il fattore campo almeno al primo turno dei playoff in gara secca. Gran Canaria invece è si gioca il primo posto: con un successo a Bologna o un ko di Valencia a Lubiana, ne avrà la certezza matematica.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Segafredo Virtus Bologna-Gran Canaria, 17esimo turno per la formazione di coach Sergio Scariolo nella stagione di Eurocup 2021-22.

Attacco e difesa: Kyle Weems è l'MVP dell'anno solare

EuroCup La Virtus domina a Patrasso e resta in corsa per il 4° posto 23/03/2022 A 19:05