Basket

Basket Eurolega, highlights: Baskonia-Real Madrid 76-63

Sorpresa fino ad un certo punto a Vitoria dove il Baskonia supera il Real Madrid ed esordisce al meglio nella nuova Eurolega. I campioni di Spagna in carica la spuntano grazie ad una bella prova corale e all'ottima prestazione di Pierria Henry, 23 punti compresi i 10 quasi in fila nel quarto periodo per mandare al tappeto i blancos.

00:03:27, 15 Visualizzazioni, un' ora fa