Basket

Eurolega We're back Tour, highlights: Valencia-Bayern Monaco 84-76

Fra le mura amiche de La Fonteta, Valencia non fallisce, batte 84-76 il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri e conquista l'accesso per la finale del We're back Tour contro i francesi dell'Asvel Villeurbane.

00:02:20, 54 Visualizzazioni, un' ora fa