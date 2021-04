CSKA Mosca - Fenerbahçe Beko 92-76

Di Davide Fumagalli. La serie di playoff sulla carta più incerta si apre col successo del CSKA Mosca per 92-76 sul Fenerbahce facendo valere il fattore campo in gara 1. Una partita ben più combattuta di quanto non dica il risultato finale visto che i turchi, senza l'infortunato Vesely e con Pierre, Eddie, Dixon, Ulanovas e coach Kokoskov fermati dal Covid, restano a galla praticamente fino a 5' dal termine facendo sudare ben più delle tradizionali sette camicie alla squadra di Dimitris Itoudis. I russi prevalgono in virtù delle 14 triple segnate (47%) e del dominio a rimbalzo (32 a 17), pur chiudendo con 15 palle perse: decisivi Will Clyburn e Daniel Hackett con 20 punti a testa, bene anche Voigtmann con 12 punti e 10 rimbalzi, preziosi con le bombe Antonov e Ukhov, 9 e 6 punti rispettivamente. In casa Fenerbahce spicca la prova del grande ex Nando De Colo, 27 punti (22 prima dell'intervallo), Brown ne aggiunge 12 mentre si fermano a 11 Guduric e O'Quinn. Venerdì si torna in campo per gara 2, sempre a Mosca e sempre alle ore 19.

La partita è da subito avvincente, con parziali per l'una e per l'altra squadra: De Colo è incandescente e firma il 21-15 per il Fenerbahce, il CSKA risponde con Clyburn, Lundberg e Strelnieks, sorpassa e va al primo riposo avanti 28-23. Nel secondo periodo l'inerzia resta ai russi, Voigtmann e Strelnieks colpiscono dall'arco e fanno +13 (40-27); i turchi però replicano, il talento Biberovic segna 7 punti in un amen per il nuovo -3, poi altro break del CSKA chiuso da un missile di Ukhov e vantaggio 53-44 all'intervallo.

Nella ripresa il Fenerbahce inizia meglio, O'Quinn e De Colo chiudono lo strappo, poi ci pensano Brown e Guduric a impattare sul 64-64, infine De Colo realizza il canestro del vantaggio per 66-64 al 30'. Il CSKA domina a rimbalzo ma fatica a concretizzare, viceversa i turchi restano a contatto e ci credono. A spezzare la gara sono di nuovo le bombe dei moscoviti: una di Ukhov, una di Antonov e due di un letale Daniel Hackett valgono il +11, poi Clyburn completa un gioco da tre punti per l'84-70! Il parziale fa malissimo, il Fenerbahce va al tappeto e nel finale i russi dilagano fino anche a +19 coi canestri di Voigtmann, Kurbanov e Shengelia. Il finale è 92-76, il CSKA si impone con merito ma il Fenerbahce è da applausi per come ha resistito al netto delle assenze.

CSKA : Lundberg 7, Khomenko ne, Hilliard, Ukhov 6, Hackett 20, Antonov 9, Strelnieks 6, Voigtmann 12, Clyburn 20, Shengelia 6, Kurbanov 2, Eric 4. All. Itoudis.

: Lundberg 7, Khomenko ne, Hilliard, Ukhov 6, Hackett 20, Antonov 9, Strelnieks 6, Voigtmann 12, Clyburn 20, Shengelia 6, Kurbanov 2, Eric 4. All. Itoudis. Fenerbahce: Brown 12, Perez, Guduric 11, Mahmutoglou, O'Quinn 11, Biberovic 9, De Colo 27, Barthel 6, Siphai, Candan, Duverioglu ne. All. Erdem Can (Kokoskov assente).

Barcellona - Zenit San Pietroburgo 74-76

Di Daniele Fantini. A breve il report completo...

