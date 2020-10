A cura di Davide Fumagalli. Dopo 5 sconfitte per iniziare la stagione arriva la prima gioia per il Khimki che fra le mura amiche supera 83-77 la Stella Rossa Belgrado nel Round 6 di Eurolega. La formazione moscovita, nonostante le assenze di Jovic e Booker, ritrova a pieno regime Alexei Shved e vede finalmente il debutto di Errick McCollum: non a caso le due guardie sono protagoniste assolute, Shved con 15 punti e 12 assist, e McCollum con 23 punti (22 nella ripresa), assieme a Jordan Mickey, devastante sotto i tabelloni con 11 punti, 11 rimbalzi e 5 stoppate. Per i biancorossi serbi, reduci dalla preziosa vittoria in overtime sul CSKA, arriva invece il terzo stop: la stella Jordan Loyd firma 18 punti ma tira male (4 su 14), mentre O'Bryant e Walden aggiungono 14 e 11 punti rispettivamente.