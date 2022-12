Timothé Luwawu-Cabarrot ha tra le mani il possesso per vincere la partita a una trentina di secondi dalla sirena. È un tiro facile, con l'area totalmente aperta da una pessima difesa di Papagiannis. Ma l'appoggio al tabellone che darebbe un doppio possesso ristoratore da gestire con relativa tranquillità nel finale balla beffardamente sul ferro. È la fotografia di un'altra partita stregata. Una partita in cui l'Olimpia sembra poter finalmente risorgere dalla striscia terribile in cui boccheggia ormai da settimane, ma che si conclude nel modo più atroce.

Perché, nonostante l'illusione del +15 del 28' (42-57), Milano è una squadra ancora seriamente malata. Nel fisico, con gli infortuni galoppanti (da monitorare anche la scavigliata sofferta da Nik Melli). Ma soprattutto nella testa. Depressione, scarsa fiducia e timore di sbagliare sono un iceberg che emerge in tutta la sua grandezza quando arriva il momento di fare i conti con i propri demoni. E l'ultimissimo barlume di speranza (il canestro di Brandon Davies per il +2 all'inizio dell'overtime) viene spazzato via duramente da un parziale devastante di 18-3.

Panathinaikos Opap Atene - EA7 Emporio Armani Milano 90-77 OT

Panathinaikos : P. Kalaitzakis 5, Lee 22, Papagiannis 7, Williams 9, Bacon 31; Bochoridis, G. Kalatizakis 2, Ponitka 8, Gudaitis 6. N.e.: Avdalas, Samontourov, Chougkaz. All.: Radonijc.

: P. Kalaitzakis 5, Lee 22, Papagiannis 7, Williams 9, Bacon 31; Bochoridis, G. Kalatizakis 2, Ponitka 8, Gudaitis 6. N.e.: Avdalas, Samontourov, Chougkaz. All.: Radonijc. Milano: Davies 13, Mitrou-Long 16, Luwawu-Cabarrot 15, Hall 7, Melli 7; Thomas 5, Baron 6, Ricci, Baldasso, Hines 8. N.e.: Alviti, Voigtmann. All.: Messina.

