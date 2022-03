Bakken Bears - Unahotels Reggio Emilia 74-72

Fiba Europe Cup per la Unahotels Reggio Emilia, battuta in volata 74-72 dai Bakken Bears. Un risultato non così malvagio considerato che si gioca sulla doppia sfida andata e ritorno: mercoledì 6 aprile alle 20.30 alla Unipol Arena di Bologna alla Reggiana "basterà" un successo con 3 punti di scarto per staccare il pass per la finalissima. La formazione di Attilio Caja, presentatasi ad Aarhus ancora priva di Osvaldas Olisevicius oltre ai lungodegenti Candi e Diouf, gioca una partita solida, rimonta il -12 del secondo periodo e poi cede nel punto a punto a finale, dimostrando una resilienza apprezzata Si apre con una sconfitta in Danimarca la serie di semifinale diper la, battuta in volatadai. Un risultato non così malvagio considerato che si gioca sulla doppia sfida andata e ritorno: mercoledì 6 aprile alle 20.30 alla Unipol Arena di Bologna alla Reggiana "basterà" un successo con 3 punti di scarto per staccare il pass per la finalissima. La formazione di, presentatasi ad Aarhus ancora priva dioltre ai lungodegenti, gioca una partita solida, rimonta il -12 del secondo periodo e poi cede nel punto a punto a finale, dimostrando una resilienza apprezzata anche sabato scorso contro la Segafredo Virtus Bologna in campionato

Il migliore in maglia biancorossa è Justin Johnson, 19 punti con 8 su 11 al tiro, Hopkins aggiunge 10 punti, Cinciarini chiude con 10 punti e addirittura 16 assist, mentre Arturs Strautins piazza una doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi, anche se commette sfondamento in penetrazione con in mano la palla del possibile pareggio. Per i Bears invece spiccano i 19 punti del veterano Michel Diouf, 15 arrivano da Ogungbemi-Jackson, mentre va in doppia cifra anche Marvelle Martray Harris, 12 punti con 4 su 12 al tiro ma la bomba del definitivo 74-72 a 30 secondi dalla sirena conclusiva.

Partita equilibrata nelle prime battute alla Vejlby Risskov Hallen e sostanziale parità dopo 10' sul 18-17 per il canestro a fil di sirena di Johnson. Nel secondo periodo i Bears allungano e trovano il +12 sul 36-24 con due bombe di Diouf e del kenyano Ongwae, visto in Italia brevemente ad Avellino in passato. La Unahotels accorcia sul -5, poi a -4 con tre liberi di Strautins (39-35), ma i danesi ritornano a -10 e all'intervalo arriva un altro guizzo allo scadere, stavolta una tripla di Larson, per il 48-41 con cui si torna negli spogliatoi.

Il match prosegue ad elastico anche nella ripresa, Reggio Emilia arriva di nuovo a -2 con Hopkins (53-51), Strautins replica dall'arco a Ongwae, ma al 30' è 64-56 per una tripla pesante di Ogungbemi-Jackson in un periodo abbastanza sottotono (16-15). La sfida però non è finita e nel quarto periodo la squadra di Caja rimonta: dopo aver toccato di nuovo il -10, capitan Cinciarini suona la carica, segna 5 punti per dimezzare lo scarto e poi innesca Strautins per una bomba e Hopkins per due canestri in avvicinamento per il -1, 71-70. Il capolavoro arriva a 40" dalla fine quando la solita coppia Cinciarini-Hopkins gioca con pazienza e trova il sorpasso sul 72-71 a 40" dal termine. I Bakken Bears però non ci stanno, rispondono con Martray Harris che insacca la bomba del 74-72 e sull'azione successiva Strautins va a sfondare contro la difesa schierata a 6" dalla fine. Da lì non succede più nulla e quindi tutto è rinviato al match di settimana prossima a Bologna.

: Evans 7, Jukic 6, Harris 12, Taylor 6, Ogungbemi-Jackson 15, Diouf 19, Ongwae 6, Laerke 3, Sahlertz, Hansen ne, Harbo ne, Mollgaard ne. All. Sommer. Reggio Emilia: Hopkins 10, Strautins 17, Cinciarini 10, Johnson 19, Larson 5, Thompson 4, Baldi Rossi 5, Crawford 2, Colombo ne, Carta ne. All. Caja.

