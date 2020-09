Pochi secondi bastano per rendere vivo il ricordo di Kobe Bryant , soprattutto se arriva dalla sua creatura più piccola: Capri . La figlia minore dell'ex cestista dei Lakers, che al momento dell'incidente mortale del papà non aveva nemmeno un anno, ha emozionato il mondo dei social in un video davvero struggente ma allo stesso tempo emozionante.

Dalle immagini catturate da Vanessa Bryant su Instagram, si vede che la piccola gira per casa con una foto in bianco e nero di Kobe che lei chiama teneramente 'Dada'. Anche se non avrà l'età per un ricordo diretto (ha compiuto un anno lo scorso giugno), il suo papà vive già dentro di lei.