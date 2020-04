Basket

L'allenamento durissimo di LeBron James durante la quarantena: 90" di lavoro estremo

Come si mantiene in forma LeBron James durante la quarantena dettata dall'emergenza coronavirus? Ecco una serie di esercizi tratti dal profilo Instagram della superstar dei Los Angeles Lakers: 90" di lavoro durissimo con le corde per il rafforzamento e potenziamento del tronco.